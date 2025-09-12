Nông thôn Tây Bắc: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu biểu dương các điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020-2025

Hội nghị điển hình tiên tiến MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lai Châu lần thứ I

Giai đoạn 2020-2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Điều này nhằm tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Mặt trận và các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị điển hình tiên tiến MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lai Châu lần thứ I. (Ảnh: Thu Trang)

Các phong trào thi đua như "Lai Châu Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", hay phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai hiệu quả. Cùng với đó, các phong trào của các đoàn thể như: "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", "4 đồng hành, 5 xung kích" của Đoàn Thanh niên, "Cựu chiến binh gương mẫu", "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới", phong trào lao động sáng tạo trong công đoàn, phong trào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Thu Trang)

Qua các phong trào thi đua, kinh tế tỉnh Lai Châu tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống người dân được nâng lên. Khối đại đoàn kết dân tộc trong tỉnh được củng cố, an ninh quốc phòng được giữ vững. Cũng từ các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp từ Trung ương đến địa phương khen thưởng.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã biểu dương, tôn vinh 73 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thuộc MTTQ và các đoàn thể chính trị tỉnh Lai Châu, đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 – 2030.