Ông Nguyễn Văn Chiến giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, từ ngày 10/9/2025.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Văn Chiến sinh ngày 20/07/1967, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Văn Chiến từng công tác và đảm nhiệm nhiều vị trí tại UBND huyện Yên Châu (cũ), Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Tập thể Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Chiến. Ảnh: Văn Ngọc

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt chúc mừng và tin tưởng trên cương vị công tác mới, Tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm cùng với tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Đồng thời, cần chủ động tham mưu cho UBND tỉnh những quyết sách kịp thời, đúng pháp luật, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục góp phần xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.