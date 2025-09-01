Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La: Tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La; các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể công chức, người lao động đang công tác tại Sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hưng nhấn mạnh: “Phong trào thi đua yêu nước không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là động lực nội sinh để mỗi cán bộ, công chức, người lao động phát huy hết năng lực, tinh thần trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao".

Hội nghị là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua trong 5 năm qua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, Sở đã thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 3955/HD-UBND ngày 23/7/2025 của UBND tỉnh Sơn La và Kế hoạch số 49/KH-SDTTG ngày 29/7/2025 về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La trao giấy khen cho các cá nhân điển hình. Ảnh: Thảo Huyền

Trong giai đoạn 2020 – 2025, công tác thi đua khen thưởng tại Sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào được phát động sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn. Không ít cá nhân đã nêu cao tinh thần vượt khó, năng động, sáng tạo, có sáng kiến trong công tác dân tộc và tôn giáo, góp phần vào thành công chung của cơ quan và địa phương.

Tại Hội nghị, 12 cá nhân tiêu biểu đã được trao Giấy khen của Giám đốc Sở, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn vừa qua.

Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực âm thầm mà bền bỉ, mà còn là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 – 2030, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng đội ngũ công chức vững mạnh, đủ năng lực thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc và tôn giáo trong tình hình mới.

Phong trào thi đua yêu nước không chỉ là ngọn lửa lan tỏa tinh thần cống hiến trong mỗi tập thể, cá nhân mà còn là động lực quan trọng để xây dựng bộ máy hành chính nhà nước ngày càng chuyên nghiệp, vì Nhân dân phục vụ.