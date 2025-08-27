Nông thôn Tây Bắc: Biểu dương 75 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Điện Biên
27/08/2025 16:33 GMT +7
Chúc mừng 75 tập thể, cá nhân được Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ghi nhận đóng góp, cống hiến của các điển hình đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh Điện Biên.
Chia sẻ với phóng viên, ông Mùa A Vảng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Điện Biên cho biết: “Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy Điện Biên và sự quan tâm, tạo điều kiện của HĐND, UBND tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đạt được những kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực”.
Một số kết quả nổi bật, như trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020 – 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 9.025 hội nghị tuyên truyền; vận động Nhân dân hiến 224.177m² đất, đóng góp 69.177 ngày công để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, trường học. Cùng với đó, quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tiếp nhận, vận động trên 517 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 10.206 nhà Đại đoàn kết, làm 127 công trình vệ sinh, giúp 186 hộ phát triển kinh tế, đồng thời trao tặng quà và học bổng cho 3.863 học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội đạt kết quả ấn tượng. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 34,6% năm 2020 xuống còn 17,66% năm 2025, bình quân giảm hơn 3,97%/năm, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân...
Thông qua các cuộc vận động và phong trào thi đua, MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã phát huy được sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần hoàn thành nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội trọng điểm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm; phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả, số lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tăng và duy trì bền vững. Công tác khen thưởng trong hệ thống Mặt trận được thực hiện kịp thời, góp phần biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, khích lệ tập thể, cá nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua.
Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh.
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, gắn chặt phong trào với các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính… Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.
Đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân tới cấp ủy, chính quyền; tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể theo tinh thần sắp xếp mới…
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2020 – 2025. Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ VI tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, giai đoạn 2025 – 2030.
