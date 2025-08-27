Điện Biên: Nỗ lực thu hẹp khoảng cách giáo dục vùng cao, đồng hành cùng học sinh dân tộc thiểu số

Theo bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Điện Biên, năm học 2024 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Giáo dục Điện Biên đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác triển khai nhiệm vụ năm học được thực hiện nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Chất lượng giáo dục các cấp học tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10, thi học sinh giỏi quốc gia, tốt nghiệp THPT đều tăng so với năm học trước. Đặc biệt, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,82%, với 118 bài thi đạt điểm 10 (tăng gần gấp đôi so với năm 2024).

Các kỳ thi, cuộc thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Về quy mô trường lớp, toàn tỉnh Điện Biên duy trì quy mô 485 trường, trung tâm với hơn 207 nghìn học sinh, sinh viên, học viên. Tỷ lệ huy động học sinh đến lớp các cấp học đều đạt và vượt kế hoạch; đặc biệt, tỷ lệ huy động trẻ 15-18 tuổi học trung học phổ thông đạt hơn 80%, vượt cao so với chỉ tiêu được giao.

Công tác đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục được chú trọng. Đến nay, 82,51% trường đạt chuẩn quốc gia, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Nhiều chương trình, dự án, đề án về giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục dân tộc, giáo dục đặc thù tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025. Ảnh Vinh Duy.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Giáo dục tỉnh vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn như: Thiếu giáo viên, đặc biệt ở các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật; cơ sở vật chất một số trường vùng khó xuống cấp; chất lượng giáo dục phổ thông tuy có nâng lên nhưng còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Năm học 2024-2025, ngành giáo dục Điện Biên tiếp tục đối diện khó khăn do thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm học 2025 - 2026. Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đội ngũ cán bộ, giáo viên; tăng cường huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục; hiện đại hóa giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2024 – 2025, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị ngành Giáo dục – Đào tạo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; tập trung nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; đẩy mạnh chuyển đổi số; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2025 - 2026, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, 1 tập thể và 8 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 42 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 12 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” năm 2025; 6 tập thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen trong năm học 2024–2025.