Tuyên Quang: Khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Lũng Cú

Xã Lũng Cú (Tuyên Quang) tổ chức lễ phát động khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Lũng Cú Cực Bắc.

Do ảnh hưởng của bão số 10 và số 11, xã Lũng Cú chịu thiệt hại gần 69 tỷ đồng, trong đó có 71 hộ bị thiệt hại về nhà ở, 8 hộ sập nhà hoàn toàn, 3 người tử vong và 1 người mất tích.

Theo phương án của UBND xã Lũng Cú, địa phương sẽ hỗ trợ sửa chữa 5 nhà và di dời 66 hộ dân tại các khu vực sạt lở, nguy cơ sạt lở cao thuộc thôn Má Lầu A và Má Xí A, B đến nơi an toàn theo hình thức xen kẽ trong khu dân cư hiện hữu.

Việc di dời được chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 triển khai 34 hộ (thực hiện đến hết tháng 12/2025), giai đoạn 2 triển khai 32 hộ còn lại.

Các ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố, đảm bảo tiêu chí “3 cứng” (nền, tường, mái), diện tích tối thiểu 150m²/hộ và theo mẫu thiết kế định hình.

Đến nay, xã đã hoàn thành 1 nhà, 3 hộ khởi công, 5 hộ sửa chữa, 12 nhà đang chuẩn bị thi công.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, thanh niên, người dân hỗ trợ vận chuyển vật liệu giúp đỡ các gia đình xây dựng nhà ở.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú nhấn mạnh: Việc khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai là nhiệm vụ cấp bách và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Xã Lũng Cú cam kết triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đúng tiến độ, đảm bảo nơi ở mới phải tốt hơn hoặc tối thiểu bằng nơi ở cũ, có hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận lợi, nước sinh hoạt đầy đủ và điều kiện sản xuất ổn định, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Xã Lũng Cú cam kết triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đúng tiến độ, đảm bảo nơi ở mới phải tốt hơn. Ảnh: Lũng Cú Cực Bắc.

Xã Lũng Cú là xã biên giới có đường biên dài trên 31km, với 36 mốc giới, 37 thôn, hơn 15.000 nhân khẩu thuộc 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 90%.

Việc triển khai xây dựng nhà ở an toàn, bền vững góp phần ổn định dân cư, bảo đảm an ninh biên giới, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Lũng Cú phát triển bền vững, giàu đẹp và văn minh hơn.