Trai Mường ở Phú Thọ: Người thành "vua" dưa chuột Nhật, người lãi trăm triệu từ gà Mía

Thoát nghèo nhờ dưa chuột Nhật

Xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Mường, Dao… sinh sống, điều kiện kinh tế nhiều còn khó khăn. Những năm qua, nhờ nguồn vốn từ các chương trình, dự án, chính quyền xã Nật Sơn đã hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình kinh tế mới, mở ra sinh kế bền vững và nâng cao đời sống cho bà con.

Nhiều người dân tộc thiểu số ở Nật Sơn đã thoát nghèo nhờ các mô hình sản xuất mới như trồng bí, ớt... Ảnh: Thành Dân.

Một trong những tấm gương tiêu biểu là anh Bùi Thanh Sơn (SN 1985), người dân tộc Mường. Anh Sơn hiện là Giám đốc HTX Nông nghiệp xanh Kim Bôi. Tận dụng tiềm năng nông nghiệp địa phương và sự hỗ trợ của chính quyền, anh Sơn đã thành công với mô hình trồng dưa chuột Nhật.

Anh Sơn cho biết, năm 2017, anh thành lập HTX Nông nghiệp xanh Kim Bôi với 7 thành viên, tập trung trồng cây nông sản ngắn ngày như: Dưa chuột Nhật, bầu, bí, ớt… Sản phẩm làm ra được cung cấp cho các công ty chế biến tại tỉnh Hòa Bình (chủ yếu là Công ty TNHH Pacific, có 100% vốn đầu tư Nhật Bản) để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Đến nay, HTX đã tăng lên hơn 30 thành viên. Không chỉ vậy, anh Sơn còn liên kết với nông dân ở các tỉnh: Phú Thọ, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Ninh Bình để vừa mở rộng vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm của HTX. Qua đó, tạo việc làm cho hàng trăm lao động là người địa phương.

Anh Bùi Thanh Sơn bên mô hình trồng dưa chuột Nhật cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Thành Dân.

Nhờ hoạt động hiệu quả, doanh thu của HTX đạt khoảng 3 tỷ đồng/năm, sau khi trừ hết chi phí có thể lãi khoảng 500 - 600 triệu đồng. Từ khi HTX đi vào hoạt động, bà con người Mường ở Nật Sơn không còn phải lo về đầu ra, thu nhập ổn định ở mức 6 - 7 triệu đồng/tháng.

“So với trồng lúa thì việc trồng dưa chuột Nhật đem lại thu nhập tốt và ổn định hơn, nhiều thành viên của HTX trước kia là hộ nghèo nay đã thoát nghèo. Tôi định hướng duy trì HTX theo hướng sản xuất xanh, sạch, hiệu quả, bảo đảm môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”, anh Sơn bày tỏ.

Bí quyết thu lãi hơn 150 triệu/năm nhờ nuôi gà Mía

Một tấm gương làm giàu khác tại xóm Láu Ráy, xã Nật Sơn là anh Bùi Văn Luân (SN 1985, dân tộc Mường) với mô hình nuôi gà Mía thả vườn. Trong một lần về Ba Vì thăm bạn bè, thấy bà con nơi đây nuôi gà Mía thả vườn rất phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh Luân trở về cải tạo lại chuồng trại, mạnh dạn mua 200 trăm con gà Mía về nuôi thử.

Thấy đàn gà hợp khí hậu, ít dịch bệnh, thịt thơm ngon, bán được giá cao, anh quyết định mở rộng quy mô. Anh rào lưới xung quanh vườn cây ăn quả sau nhà khoảng 2ha để nuôi. Từ vài trăm con ban đầu, anh tăng lên 1.000 con, mỗi năm nuôi 4 lứa.

Mô hình nuôi gà Mía của anh Bùi Văn Luân đem lại thu nhập 150 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Thành Dân.

Chia sẻ bí quyết, anh Luân cho hay: “Khâu quan trọng nhất là chọn giống, tôi thường chọn những con nhanh nhẹn, chân to, mắt sáng, tránh gà khô chân, khoèo chân. Về thức ăn, gà hơn 25 ngày tuổi sẽ cho ăn thức ăn hỗn hợp; Gà đến 40 ngày tuổi sẽ chuyển sang ngô xay và gạo xay, thỉnh thoảng bổ sung rau xanh để cung cấp vitamin và khoáng chất, sử dụng rất ít cám công nghiệp”.

Để tiết kiệm chi phí, anh tận dụng ruộng sau nhà trồng ngô, sắn làm thức ăn dự trữ. Gà cũng được thả vườn cam của gia đình để tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào như cỏ, giun, dế.

Ban đầu, anh Luân gặp khó khăn nhưng đã nhanh nhạy mở rộng thị trường qua các nhóm chợ online trên Facebook, giới thiệu sản phẩm sang các huyện lân cận như Cao Phong, Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy…

Đến nay, sản phẩm gà Mía của gia đình anh đã được nhiều khách hàng biết đến. Có thời điểm, nhất là giáp Tết Âm lịch, thương lái vào tận trại mua nhưng không đủ gà bán. Với giá bán trung bình 130.000 – 150.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh Luân lãi khoảng 150 triệu đồng.

Theo ông Bạch Công Ban, Phó Chủ tịch UBND xã Nật Sơn, thời gian qua chính quyền xã đã tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các mô hình nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ để quảng bá sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ảnh: Thành Dân.

Ông Bạch Công Ban, Phó Chủ tịch UBND xã Nật Sơn cho biết, các cá nhân như anh Bùi Thanh Sơn và Bùi Văn Luân là những tấm gương điển hình trong việc phát triển kinh tế tại địa phương, nhờ áp dụng những cách làm hay, mô hình sản xuất mới đã có thu nhập tốt, ổn định, vươn lên làm giàu. Đặc biệt, còn tạo việc làm cho hàng chục lao động là con em dân tộc thiểu số.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nật Sơn, thời gian qua, Đảng uỷ, chính quyền xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các mô hình nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ để quảng bá sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Đồng thời, tăng cường hỗ trợ phát triển chăn nuôi, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất theo quy trình VietGAP và phối hợp với các HTX, doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho bà con; Xây dựng sản phẩm OCOP, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.