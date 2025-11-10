Phú Thọ: Pà Cò vươn mình từ nông nghiệp và du lịch cộng đồng

Ổn định sản xuất nông, lâm nghiệp

Xác định nông - lâm nghiệp vẫn là "trụ đỡ" của kinh tế địa phương, ngay từ đầu năm, UBND xã Pà Cò đã tập trung chỉ đạo sát sao sản xuất, bám sát khung thời vụ.

Thay vì gieo trồng manh mún, truyền thống, các xóm đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng một cách linh hoạt, chuyển dịch những diện tích lúa nương, ngô đồi kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, đáp ứng nhu cầu thị trường và phục vụ tại chỗ cho du lịch. Nhờ vậy, tổng diện tích cây lương thực và cây có hạt toàn xã ước đạt trên 1.550 ha, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực.

Tổng diện tích cây lương thực và cây có hạt toàn xã Pà Cò ước đạt trên 1.550ha. Ảnh: Thành Dân.

Song song với trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Mặc dù đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì ổn định với 3.793 con trâu, bò, 5.677 con lợn và trên 42.000 con gia cầm. Đáng chú ý, đang có sự chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông sang mô hình gia trại, trang trại có kiểm soát, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học.

Công tác phát triển lâm nghiệp tiếp tục được chú trọng. Trong 9 tháng đầu năm, toàn xã đã trồng mới được 245,79 ha rừng, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,29%. Con số này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế từ rừng sản xuất mà còn đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, giữ nguồn nước và tạo cảnh quan cho phát triển du lịch.

Khi bản sắc văn hóa trở thành sinh kế

Nhận thức rõ tiềm năng từ cảnh quan thiên nhiên cùng kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, xã đang tập trung phát triển du lịch theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa trải nghiệm du khách và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Xã khuyến khích người dân biến chính những nếp nhà truyền thống, phong tục tập quán, lễ hội và món ăn đặc sản quê hương thành sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn bản địa, góp phần vừa phát triển kinh tế, vừa gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc.

Du lịch cộng đồng giúp người dân xã Pà Cò nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Ảnh: Thành Dân.

Du khách đến Pà Cò không chỉ nghỉ dưỡng mà còn được tự tay học cách chế biến các món ăn truyền thống hay tham gia vào các công đoạn sản xuất nông nghiệp...

Để chuẩn hóa dịch vụ, xã đang tích cực hướng dẫn các hộ dân xây dựng và hoàn thiện các điểm du lịch cộng đồng (homestay) đạt chuẩn sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm).

Nhờ đó, lượng khách du lịch trong 9 tháng đầu năm 2025 được duy trì ổn định, các dịch vụ ăn uống, lưu trú được mở rộng cả về quy mô và chất lượng. Nhiều hộ gia đình đã có thu nhập tốt, ổn định nhờ kinh doanh dịch vụ lưu trú và các sản phẩm đi kèm.

Đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới

Song song với phát triển kinh tế, công tác xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội tiếp tục được đầu tư. Các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giảm nghèo bền vững, đang được xã tích cực triển khai.

Hiện tại, xã Pà Cò đã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới và đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, tập trung vào nâng cấp trường học, cơ sở vật chất văn hóa và đặc biệt là hai tiêu chí khó là thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và thúc đẩy giao thương hàng hóa cũng như phát triển du lịch ở xã Pà Cò. Ảnh: Thành Dân.

Một thành tựu nổi bật trong công tác an sinh xã hội của Pà Cò là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, xã đã hoàn thành 114 trên tổng số 118 căn theo kế hoạch, mang đến cho các hộ nghèo cơ hội “an cư lạc nghiệp” và tạo nền tảng vững chắc để họ ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Trao đổi về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, ông Hà Công Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Pà Cò, nhấn mạnh: “UBND xã sẽ tập trung triển khai sớm kế hoạch sản xuất vụ Đông. Đồng thời, tăng cường quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tiêm vắc xin cho gia súc, gia cầm để bảo vệ đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, xã tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác dạy nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”.