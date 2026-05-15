Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở xây dựng Sơn La Đào Tài Tuệ trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Muổi Nọi
15/05/2026 15:27 GMT +7
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Sơn La - ông Đào Tài Tuệ vừa trực tiếp trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành tại xã Muổi Nọi nhân dịp 19/5.
Tại buổi lễ, ông Đào Tài Tuệ - Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Sơn La, đã trực tiếp trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lò Văn Hặc, sinh hoạt tại Chi bộ bản Tát và đảng viên Cà Thị Hao, sinh hoạt tại Chi bộ bản Sẳng Sang, xã Muổi Nọi.
Trong không khí trang trọng, các đảng viên lão thành xúc động đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện niềm tự hào và sự son sắt với lý tưởng cách mạng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Tài Tuệ - Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Sơn La, bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng quê hương trong nhiều giai đoạn lịch sử.
Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Sơn La nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ của mỗi đảng viên, mà còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và địa phương. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, uy tín, tinh thần tiên phong, gương mẫu để giáo dục, động viên thế hệ trẻ noi theo.
Trước đó, chiều 13/5, ông Vũ Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng đại diện lãnh đạo HĐND xã, Ban Xây dựng Đảng và đoàn công tác đã đến tận gia đình đảng viên tại bản Nam Tiến để trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đinh Văn Khiêm, sinh hoạt tại Chi bộ bản Nam Tiến.
Việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng được Đảng bộ xã Muổi Nọi thực hiện linh hoạt, chu đáo và giàu ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với các đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng.
Đây không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với các đảng viên lão thành, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ hôm nay tiếp tục nỗ lực học tập, lao động và cống hiến xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
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