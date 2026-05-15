Sơn La: Khối thi đua số 6 đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ và văn hóa công sở

Khối thi đua số 6: Khẳng định dấu ấn qua các phong trào thi đua và hoạt động an sinh xã hội

Dự hội nghị tổng kết có đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách của 8 đơn vị thành viên trong Khối thi đua số 6 (KTĐ6). Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trịnh Công Văn - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 3, Trưởng khối thi đua số 6 năm 2025 nhấn mạnh, hội nghị là dịp để các đơn vị đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong giai đoạn mới.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Khối thi đua số 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Vinh

Năm 2025, dưới sự dẫn dắt của đơn vị Trưởng khối là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 3 và đơn vị Phó Trưởng khối là Cục Thuế tỉnh Sơn La, các đơn vị trong Khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua thiết thực.

Kết quả nổi bật được ghi nhận qua các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 3 đã dành hơn 30 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội; Văn phòng Đại diện Tây Bắc - Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp, kêu gọi và tổ chức được 06 chương trình từ thiện với tổng giá trị tiền mặt và nhu yếu phẩm gần 2,25 tỷ đồng; Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách của 8 đơn vị thành viên trong Khối thi đua số 6 tham dự Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Vinh

Căn cứ vào kết quả chấm điểm và những thành tích nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như các phong trào thi đua, hội nghị đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh Sơn La tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh” cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V và tặng Bằng khen cho Văn phòng Đại diện Tây Bắc - Báo Nông thôn Ngày nay.



Khối thi đua số 6: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2026

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên đã tiến hành bình xét và tín nhiệm bầu Cục thuế tỉnh Sơn La làm Trưởng khối năm 2026 và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng khối. Đại diện lãnh đạo hai đơn vị mới đã ra mắt hội nghị và bày tỏ quyết tâm kế thừa những thành quả của năm 2025, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để đưa phong trào thi đua của Khối đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Cục Thuế tỉnh Sơn La được tín nhiệm bầu làm Trưởng khối Khối thi đua số 6 năm 2026. Ảnh: Nguyễn Vinh

Phát huy những thành tích đã đạt được, hội nghị đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Chuyển đổi số - Phát triển bền vững” với các nội dung trọng tâm gồm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chuyên môn gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ và văn hóa công sở; Tập trung thực hiện hiệu quả phong trào “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La” và phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo tại mỗi đơn vị.

Các đơn vị thành viên thuộc khối thi đua số 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Nguyễn Vinh

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên đã ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La.