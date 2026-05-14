Kiểm lâm Sơn La: Nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp

Kiểm lâm Sơn La tăng cường bảo vệ rưng

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều nội dung nghiệp vụ thiết thực, sát với tình hình thực tế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Ông Nguyễn Huy Tuấn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kiểm Lâm Sơn La

Trong đó, các nội dung được thảo luận gồm: nhận diện dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; quy trình tiếp nhận, phân loại, xác minh và xử lý nguồn tin về tội phạm; kỹ năng lập hồ sơ, thu thập chứng cứ, xác định thiệt hại và hiện trường vụ việc.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung làm rõ việc phân định giữa xử lý vi phạm hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi xâm hại tài nguyên rừng; đồng thời chia sẻ nhiều vụ việc, tình huống điển hình phát sinh trong thực tiễn để cùng trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Hội nghị trao đổi nghiệp vụ về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Ảnh: Kiểm Lâm Sơn La

Việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và ngành kiểm sát có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; hạn chế bỏ lọt hành vi vi phạm, đồng thời bảo đảm xử lý đúng quy định pháp luật.

Hội nghị cũng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, thống nhất quy trình nghiệp vụ giữa các lực lượng chức năng, từ đó tăng cường hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La.