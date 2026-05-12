Kiểm Lâm Sơn La thả rùa núi vàng quý hiếm do người dân giao nộp về môi trường tự nhiên

Clip: Cá thể khỉ được thả về rừng đặc dụng Tà Xùa

Kiểm lâm Sơn La bảo vệ động vật quý hiếm

Ngày 12/5, Hạt Kiểm lâm khu vực XV và khu rừng đặc dụng Tà Xùa phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Mường Cơi, Công an xã Mường Cơi và Tổ Quản lý bảo vệ rừng bản Chiếu tổ chức tái thả một cá thể rùa núi vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian tiếp nhận, chăm sóc và theo dõi sức khỏe.

Cá thể rùa núi vàng (tên khoa học Indotestudo elongata) trước đó được anh Mùi Văn Cương và chị Lường Thị Hiên, bản Chiếu, xã Mường Cơi đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng kiểm lâm sau khi phát hiện tại khu vực sản xuất nông nghiệp.

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm được lực lượng kiểm lâm tái thả về môi trường tự nhiên tại rừng đặc dụng Tà Xùa. Ảnh: Quốc Tuấn

Sau khi tiếp nhận cá thể rùa, lực lượng kiểm lâm đã kiểm tra sức khỏe, chăm sóc, bổ sung nguồn thức ăn phù hợp và theo dõi khả năng thích nghi của cá thể trước khi tái thả.

Sau thời gian chăm sóc, cá thể rùa phục hồi tốt, phản xạ nhanh và đủ điều kiện sinh tồn trong tự nhiên. Khu vực tái thả được lựa chọn có sinh cảnh phù hợp, nguồn nước tự nhiên và ít chịu tác động của con người.

Sau thời gian chăm sóc, cá thể rùa núi vàng đã đủ điều kiện trở về tự nhiên. Ảnh: Quốc Tuấn

Trước đó, Hạt Kiểm lâm khu vực XV và khu rừng đặc dụng Tà Xùa đã phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức thả về rừng hai cá thể khỉ, gồm một cá thể khỉ mặt đỏ và một cá thể khỉ mốc tại khu vực rừng đặc dụng Tà Xùa.

Ông Hoàng Trọng Lưu, Hạt Kiểm lâm khu vực XV và khu rừng đặc dụng Tà Xùa, cho biết: Việc cứu hộ, chăm sóc và tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn giúp phục hồi, duy trì hệ sinh thái rừng bền vững.

Hoạt động tái thả động vật hoang dã góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng đặc dụng Tà Xùa. Ảnh: Quốc Tuấn

“Mỗi cá thể được trở về rừng là thêm một hy vọng cho hệ sinh thái tự nhiên và cũng là kết quả từ sự chung tay của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã”, ông Hoàng Trọng Lưu nhấn mạnh.

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực XV và khu rừng đặc dụng Tà Xùa, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp, nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã, góp phần giữ gìn hệ sinh thái rừng đặc dụng Tà Xùa xanh, bền vững và giàu đa dạng sinh học.