Loại cá nấu lẩu ‘độc lạ’ thu hơn nửa tỷ/năm của anh nông dân: Bí quyết nuôi độc đáo ngay trong ruộng lúa

Hiện nay, nhiều hộ dân tại Phước Long và Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu cũ nay là tỉnh Cà Mau) đã triển khai mô hình nuôi cá kèo kết hợp với nuôi tôm và cua trong ruộng lúa, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Một ví dụ điển hình về việc nuôi cá kèo thành công trong ruộng lúa là hộ gia đình anh Lộ Vũ Phong, một nông dân ở ấp Phước Ninh, xã Phước Long, huyện Phước Long (địa chỉ cũ). Anh Phong đã đạt được thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng mỗi năm nhờ mô hình này.

Với 50 công đất sản xuất lúa, anh Phong dành 10 công để làm ao ương và ao trữ nước, phần còn lại áp dụng mô hình kết hợp lúa - cá kèo - tôm - cua.

Năm 2021, anh Phong đã thả nuôi cá kèo trong ruộng lúa lần đầu tiên. Anh thả khoảng 35.000 con cá kèo giống trên 10 công đất ruộng lúa.

Năm 2021, anh Phong đã thả nuôi cá kèo trong ruộng lúa lần đầu tiên

Sau một thời gian nuôi, anh đã thu hoạch và bán được số cá kèo thu về 35 triệu đồng.

Trong vụ cá kèo thứ hai, anh Phong đã rút kinh nghiệm từ lần nuôi trước. Anh thả nuôi 100.000 con cá kèo giống trên 40 công đất lúa và thu về 160 triệu đồng.

Anh Lộ Vũ Phong chia sẻ rằng để mô hình nuôi cá kèo trong ruộng lúa đạt hiệu quả cao, vào đầu tháng 5, anh đưa nước vào ruộng và sử dụng thuốc để diệt cá tạp.

Đến giữa tháng 5, anh bắt đầu ương cá kèo giống và thả cá khi có mưa nhiều, thời điểm này được xem là thích hợp nhất.

Vào tháng 7, anh Phong tiến hành sạ lúa và sau khi thu hoạch lúa, anh bắt đầu thu hoạch cá kèo.

Vào tháng 7, anh Phong tiến hành sạ lúa và sau khi thu hoạch lúa, anh bắt đầu thu hoạch cá kèo

"Để nuôi cá kèo trong ruộng lúa thành công, điều quan trọng nhất là phải làm bờ bao thật kỹ, kiểm tra nguồn nước cẩn thận và chọn cá kèo giống đạt chất lượng," anh Lộ Vũ Phong nhấn mạnh.

Theo anh, nếu thực hiện tốt ba khâu này, việc nuôi cá kèo trong ruộng lúa sẽ đạt được năng suất và chất lượng cao.

Là một người trẻ, anh Phong gần như không có kiến thức và kinh nghiệm về nông nghiệp trước khi bắt tay vào khởi nghiệp chăn nuôi kết hợp nông nghiệp. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì tìm tòi và không ngại thất bại, anh đã trở thành tấm gương sáng cho bà con nông dân địa phương học hỏi với mô hình chăn nuôi độc đáo của mình.

Với sự chăm chỉ và kiên nhẫn, gia đình anh Lộ Vũ Phong đã có thu nhập ổn định từ 400 - 500 triệu đồng/năm nhờ mô hình nuôi cá kèo trong ruộng lúa.

Với sự chăm chỉ và kiên nhẫn, gia đình anh Lộ Vũ Phong đã có thu nhập ổn định từ 400 - 500 triệu đồng/năm nhờ mô hình nuôi cá kèo trong ruộng lúa

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hàng năm có khoảng 4 tháng đồng ruộng ngâm mình trong mùa nước nổi, bắt đầu từ cuối tháng 7, đầu tháng 8 và kéo dài đến tháng 11. Nước lũ từ thượng nguồn tràn về mang theo phù sa, tạo ra hệ sinh thái ngập nước giúp tôm cá sinh sôi phát triển. Đây là thời điểm thuận lợi để nông dân tăng thu nhập nhờ mô hình canh tác nông nghiệp dựa vào lũ, trong đó có nghề nuôi cá trên ruộng lúa. Việc mở rộng diện tích nuôi thủy sản và tăng sản lượng thu hoạch sẽ bù đắp cho lĩnh vực trồng trọt, nhất là khi sản xuất lúa không đạt kế hoạch, góp phần đảm bảo tăng trưởng.

Ngoài việc tăng thu nhập, mô hình nuôi cá trên ruộng còn giúp nông dân diệt trừ mầm mống sâu bệnh cho lúa ở những vụ sau. Ban đêm, những hộ có điều kiện sẽ thắp đèn để dẫn dụ côn trùng và rầy đến làm mồi cho cá. Đặc biệt, trong quá trình nuôi, cá để lại lớp phân hữu cơ giàu dinh dưỡng, giúp giảm chi phí phân bón cho vụ lúa tiếp theo.