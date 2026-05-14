Nuôi “khỉ biển” bán cho dân chơi cá cảnh, nghề rất lạ mà thu tiền tỷ mỗi năm
14/05/2026 18:45 GMT +7
Giữa lòng TP.HCM chật chội tồn tại mô hình nuôi thủy sản độc đáo-nuôi artemia, trong giới nuôi trồng thủy sản và dân chơi cá cảnh, artemia thường được gọi là “tôm nước mặn” hay con “khỉ biển” - loài giáp xác nhỏ bé nhưng mang lại giá trị kinh tế không hề nhỏ.
Artemia được sử dụng phổ biến trong nuôi trồng thủy sản. Ấu trùng Artemia mới nở là thức ăn tươi sống lý tưởng dùng trong ương nuôi ấu trùng tôm, cá. Artemia có giá trị dinh dưỡng rất cao, là thức ăn giàu đạm, chứa nhiều axit béo không no (HUFA), các vitamin, khoáng rất tốt cho giai đoạn sinh sản và tạo sắc tố. Vì vậy, chúng rất được ưa chuộng trong các trại sản xuất giống thủy sản và nuôi cá cảnh.
Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh, sử dụng Artemia làm thức ăn cho cá cảnh có ảnh hưởng tích cực đến tỷ lệ sống và hàm lượng sắc tố (sự lên màu) của cá. Mặt khác, Artemia có thể được dùng “làm vật nhồi sinh học”. Có nghĩa là người nuôi đưa vào cơ thể vật nuôi các chất dinh dưỡng, thuốc hay các hoạt chất mong muốn, bằng cách đưa chúng vào cơ thể Artemia (ngâm hoặc cho ăn), sau đó cho vật nuôi (tôm, cá) ăn Artemia đã được qua xử lý.
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