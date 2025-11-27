Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Sáng 27/11, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2025. Ông Lê Minh Ngân – Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nêu rõ: Năm 2025, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trương, đối sách, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2025, do Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức. (Ảnh: Thanh Ngân)

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cũng thường xuyên tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc quốc giới, giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng các công trình sát biên giới của hai Bên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu về ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lớn kéo dài, phòng cháy, chữa cháy rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở…

Năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tiếp tục chủ trì, phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…

Ông Lê Minh Ngân – Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Ngân – Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt vai trò lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; phối hợp đấu tranh, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề xảy ra trên tuyến biên giới…

Thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới gắn với phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, góp phần xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, chủ động nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, tập trung vào các địa bàn trọng điểm tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được khen thưởng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, không để xảy ra vi phạm Hiệp định và các thỏa thuận có liên quan; nâng cao chất lượng huấn luyện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả; tập trung xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đặc biệt chú trọng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, phát huy vai trò nêu gương của chỉ huy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ…