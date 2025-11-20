Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự năm 2025 tại Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu thực hiện tốt công tác tuần tra bảo vệ biên giới

Tại buổi kiểm tra, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện công tác QPQS năm 2025. Theo đó, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 265,165km, gồm 101 cột mốc. Đơn vị có 13 đồn Biên phòng trực thuộc.

Quang cảnh buổi kiểm tra. (Ảnh: Đức Duẩn)

Thực hiện nhiệm vụ công tác QPQS năm 2025, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trực tiếp là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác QPQS năm 2025. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện công tác QPQS và tổ chức thực hiện hiệu quả. Các mặt công tác như: tham mưu tác chiến; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; xây dựng lực lượng; huấn luyện; xây dựng đảng, công tác chính trị; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nghiệp vụ, hậu cần, kỹ thuật được BĐBP tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc theo các văn bản, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh không để xảy ra sai sót.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu báo cáo kết quả thực hiện công tác QPQS năm 2025 với Đoàn công tác Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Đức Duẩn)

Công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia cũng được Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu chú trọng triển khai; thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ biên giới và công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh người, phương tiện, hàng hóa; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm tốt an ninh, trật tự ở khu vực cửa khẩu, lối mở; duy trì hoạt động hội đàm, trao đổi thông tin, tình hình trên biên giới với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu đối diện theo cơ chế luân phiên. Qua đó, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới cơ bản ổn định.

Công tác quản lý đất quốc phòng được quản lý, sử dụng đúng mục đích, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm. Công tác chuyển đổi số, thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” được phối hợp thực hiện có hiệu quả.

Đoàn công tác kiểm tra tại phòng tham mưu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Đức Duẩn)

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề xuất, chia sẻ cách khắc phục, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới như: Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên biên giới, đất liền Việt Nam – Trung Quốc; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức huấn luyện theo kế hoạch; chủ động xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, tham mưu cho địa phương thực hiện có hiệu quả ngoại giao Nhân dân…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn Khanh – Phó Tham mưu trưởng BĐBP biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu đạt được trong thực hiện công tác QPQS.

Đại tá Nguyễn Văn Khanh – Phó Tham mưu trưởng BĐBP kết luận buổi kiểm tra. (Ảnh: Đức Duẩn)

Phó Tham mưu trưởng BĐBP nhấn mạnh: Năm 2026 tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu cần khẩn trương khắc phục những khuyết điểm hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra; chủ động phối hợp tốt với các sở ban ngành, địa phương trên địa bàn thực hiện có hiệu quả công tác QPQS; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, hệ thống mốc quốc giới, đường biên giới, công trình trên biên giới, cửa khẩu theo đúng 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc…