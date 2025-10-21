Đồn Biên phòng Trịnh Tường (Lào Cai) chung sức xây dựng biên cương giàu mạnh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp cùng các lực lượng tuần tra bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: Quang Phấn.

Đồn Biên phòng Trịnh Tường nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về bà con biên giới

Đồn Biên phòng Trịnh Tường (xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai) trực tiếp phụ trách quản lý 15,8 km đường biên, trong đó, có 5 thôn biên giới, đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia thông qua nhiều công trình, mô hình, phong trào thiết thực tạo sức lan tỏa trong cộng đồng như: “Tổ tự quản đường biên”; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Thắp sáng vùng biên”; “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; “Nồi cháo yêu thương”, “Bếp ăn 0 ồng”….

Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ở khu vực biên giới ngày càng được cải thiện, niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội không ngừng được củng cố.

Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương tổ chức lắp đặt 30 bóng đèn năng lượng mặt trời cho bà con nhân dân thôn Tân Tiến; hỗ trợ hơn 10.000 cây giống và hơn 200 triệu đồng giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp với các nhà hảo tâm xây dựng nhà tình nghĩa cho trẻ mồ côi, trị giá trên 120 triệu đồng; vận động cán bộ, chiến sĩ đơn vị ủng hộ hơn 22 triệu đồng hỗ trợ giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 lượt người dân.

Trao kinh phí hỗ trợ chương trình nâng bước em tới trường cho các em học sinh. Ảnh: Quang Phấn.

Thực hiện Chương trình “Con nuôi Đồn biên phòng”, “Nâng bước em đến trường – ươm mầm tri thức, chắp cánh tương lai”. Từ năm 2022 đến nay, Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã phối hợp chi trả hỗ trợ cho 7 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 4 cháu mồ côi với mức hỗ trợ 1.200.000đ/tháng; tổ chức chương trình “Chung tay cùng em đến trường”.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, đã trao tặng hơn 50 chiếc xe đạp, cùng nhiều phần quà có giá trị cho hàng trăm em học sinh nghèo trên địa bàn.

Em Tẩn Chí Dũng, con nuôi Đồn Biên phòng Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo, được cán bộ, chiến sĩ ở Đồn biên phòng đón về nuôi cho ăn học đầy đủ, cháu rất biết ơn. Cháu hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các bác các chú biên phòng và thầy cô giáo”.

Trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Quang Phấn.

Phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong giúp nhân dân phát triển kinh tế

Đặc biệt trong cơn bão số 3, năm 2024 tình trạng sạt lở đất, ngập úng trầm trọng xảy ra ở khắp các tuyến đường liên xã, liên thôn kết nối với các khu dân cư trên tuyến biên giới, đơn vị đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các địa phương di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở; khắc phụ hậu quả thiên tai.

Vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh, Nhân dân trên địa bàn trên 1,5 tỷ đồng tiền mặt và hơn 7.000 suất quà trị giá hơn 2 tỷ đồng; vận chuyển hơn 100 tấn hàng cứu trợ vào các khu vực bị cô lập.

Thường xuyên phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các em học sinh, hướng dẫn kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, ý thức bảo vệ biên giới, quê hương.

Từ những kết quả đó, khẳng định rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng không chỉ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, mà còn là chỗ dựa tin cậy, đồng hành cùng Nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng cuộc sống mới nơi biên cương Tổ quốc.

Ông Chu Văn Hội, Phó Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai cho biết: Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội giúp bàn con vùng biên phát triển kinh tế như: hỗ trợ cây, con giống, tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tích cực phối hợp với các lực lượng công an, quân sự và Nhân dân tuần tra bảo vệ an ninh biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.



Ngoài ra, đơn vị còn phân công đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, phụ trách hộ gia đình cùng cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, phát triển đảng viên và hoạt động của tổ chức quần chúng, nhất là ở các thôn biên giới.

Chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ tính mạng, tài sản Nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, giữ vững niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội.

Cán bộ chiến sĩ biên phòng hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở. Ảnh: Quang Phấn.

Trung tá Phạm Quang Thảo, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Trịnh Tường khẳng định: Thời gian tới, Đồn Biên phòng Trịnh Tường tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ lâu dài giúp các hộ nghèo từng bước thoát nghèo; tăng cường vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ cây giống, vật nuôi và kinh phí.

Cử cán bộ, chiến sỹ xuống thôn, đến từng hộ gia đình hướng dẫn bà con cách chăm sóc đảm bảo cây trồng, vật nuôi phát triển ổn định, tạo sinh kế cho bà con phát triển kinh tế.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã và đang khẳng định vai trò xung kích, nòng cốt trong giúp Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Từ đó, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh, qua đó, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.