UBND tỉnh Lào Cai giao di tích nhà Hoàng A Tưởng cho UBND xã Bắc Hà quản lý. Ảnh: Mùa Xuân.

Di tích nhà Hoàng A Tưởng là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia

Theo quyết định của UBND tỉnh Lào Cai, kể từ ngày 1/1/2026, UBND xã Bắc Hà sẽ tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu, hiện vật, đất đai và cơ sở vật chất liên quan đến di tích từ Trung tâm Thông tin và Xúc tiến phát triển du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai).

Xã Bắc Hà sẽ trực tiếp tổ chức quản lý toàn diện di tích, thu phí tham quan, triển khai các hoạt động dịch vụ phù hợp và sử dụng nguồn thu theo đúng quy định pháp luật.

UBND xã Bắc Hà sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác với vùng Nouvelle Aquitaine (Cộng hòa Pháp) trong công tác tu bổ, bảo tồn di sản, trưng bày diễn giải và phát triển du lịch tại di tích nhà Hoàng A Tưởng.

Các sở, ngành liên quan như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng được giao nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn và giám sát quá trình bàn giao, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Quyết định này thể hiện sự quan tâm của tỉnh Lào Cai trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa tại địa phương.