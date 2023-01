Chi cục chăn nuôi thú y và thuỷ sản tỉnh Sơn La tăng cường công tác quản lý giết mổ và vận chuyển gia súc, gia cầm dịp Tết.

Tăng cường kiểm soát, kiểm dịch động vật dịp tết

Quản lý nghiêm lò giết mổ gia súc gia cầm dịp Tết

Dip Tết là thời điểm mà nhu cầu sử dụng các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm của thị trường tăng đột biến vì vậy tình hình vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm cũng tăng mạnh. Hiện nay trên đại bàn tỉnh có trên 150 điểm giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ và điểm giết mổ tập trung đang hoạt động.

Để bảo đảm không xảy ra tình trạng thực phẩm bẩn tràn ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, Chi cục đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP, vệ sinh thú y đối với các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.

Các ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc động vật nhằm hạn chế dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng thời chỉ đạo lực lượng cán bộ làm công tác thú y từ tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật.

Ông Phan Anh Đạt, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố Sơn La cho biết: Để đảm bảo đáp ứng thực phẩm an toàn về thực phẩm cung cấp ra thị trường trong dịp tết thì đối với bộ phận chăn nuôi thú y trung tâm dịch vụ nông nghiệp thời gian qua đã tăng cường công tác thú y kiểm soát giết mổ, tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn, bên cạnh đó đã tăng cường công tác tuyên truyền đối với các cơ sở giết mổ thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y, phòng chống dịch bệnh cũng như đảm bảo thực phẩm an toàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát các hoạt động kinh doanh các sản phẩm thịt và các sản phẩm tươi sống để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết.

Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở giết mổ, gia súc, gia cầm được kiểm soát, kiểm dịch nghiêm. Ảnh: Văn Ngọc

Tại các chợ như: chợ Chiềng An, chợ 308; Chợ gốc Phượng, chợ trung tâm hay chợ 7-11. Từ 5 giờ sáng, những cán bộ thú y đã có mặt để kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y. Việc kiểm dịch chất lượng thực phẩm có nguồn gốc từ gia súc gia cầm là việc làm thường xuyên ở đây, đặc biệt vào những dịp Tết. Vì thế, các hành vi vi phạm đều được lực lượng thú y phát hiện và chấn chỉnh kịp thời. Nhờ vậy, công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh tại các chợ đã đi vào nề nếp. Các chủ quầy hàng đã chấp hành nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi để cho các kiểm dịch viên làm việc.

Bà Quàng Thị Hương, Bản cá, phường Chiềng an, TP Sơn La (Sơn La) chia sẻ: Trước khi tôi đi bắt lợn tôi thường chọn lợn sạch lợn đẹp, lợn không bị bệnh. Trong quá trình giết mổ phải vệ sinh sạch sẽ, trước khi giết mổ phải lau sạch và quét dọn hàng ngày sạch sẽ. Để vệ sinh an toàn thực phẩm chúng tôi làm đầy đủ hết theo sự hướng dẫn của bên thú ý.chúng tôi chấp hành đầy đủ để cung cấp ra thị trường thực phẩm an toàn. để vệ sinh phòng bệnh cho mình và cho mọi người.

Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật lưu thông từ tỉnh ngoài vào địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La cho biết: Để tăng cường công tác kiểm dịch cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y trong dịp tết nguyên đán, Chi cục chăn nuôi thú y và thuỷ sản đã tham mưu cho sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường, chỉ đạo các huyện thành phố tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát về an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở giết mổ trên địa bàn, để đảm bảo các điều kiện vệ sinh dịch bệnh cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm để sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều được an toàn. Mặt khác chi cục cũng tăng cường kiểm dịch viên của chi cục tăng cường trực tiếp đi cơ sở các trại chăn nuôi để kiểm dịch sản phẩm.

Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cá nhân, hộ kinh doanh buôn bán, giết mổ về tầm quan trọng của công tác kiểm dịch trong phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Ảnh: Văn Ngọc

Để đảm bảo ATTP, người tiêu dùng nên chọn mua sản phẩm động vật đã qua kiểm soát giết mổ tại cửa hàng có uy tín. Khi phát hiện các cửa hàng buôn bán sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, ATTP cần báo ngay với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.