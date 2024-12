Sơn La: Sắp xếp, thành lập Công an thị xã Mộc Châu

Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La với Huyện ủy Mộc Châu thống nhất phương án sắp xếp, triển khai thành lập Công an thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Dự chương trình có Đại tá Đặng Trọng Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Trần Dân Khôi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Mộc Châu; đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh; UBND huyện Công an huyện Mộc Châu.

Theo đó, thực hiện kết luận số 1252-KL/TU ngày 23/11/2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị Quyết 1280/NQ-UBTVQH 15 ngày 14/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2025.

Chương trình làm việc giữa Đảng ủy Công an tỉnh với Huyện ủy Mộc Châu thống nhất phương án sắp xếp, triển khai thành lập Công an thị xã Mộc Châu. Ảnh: Cao Thiên

Tại chương trình làm việc, lãnh đạo 2 đơn vị đã nghiên cứu, đánh giá một số nội dung chính đó là: Thống nhất về nội dung, lộ trình, thời gian cụ thể sắp xếp tổ chức bộ máy Công an thị xã Mộc Châu, Công an các xã, phường thuộc thị xã Mộc Châu, bảo đảm thống nhất với lộ trình, thời gian sắp xếp tổ chức Đảng, cấp ủy thuộc Đảng bộ Công an thị xã và các chi bộ Công an xã, phường thuộc Đảng bộ xã, phường;

Thống nhất phương án cải tạo, sửa chữa các trụ sở làm việc tạm, trang thiết bị làm việc cho Công an các xã, phường mới được thành lập, bảo đảm hoạt động của Công an thị xã, Công an các xã, phường; Thống nhất Phương án xử lý, đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc cho Công an thị xã, Công an các xã, phường, đảm bảo điều kiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.