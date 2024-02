Công an xã giúp cụ bà 92 tuổi, không biết tiếng phổ thông trở về nhà

Đi thăm người thân nhưng do không biết tiếng phổ thông nên cụ bà Giàng Thị Dí (SN1932) trú tại Mường Lát, Thanh Hóa đã bị lạc đường khi trở về nhà.

Theo đó, khoảng 20h ngày 18/02, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, Công an xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La) đã gặp cụ bà người dân tộc Mông đứng ở ven đường dân sinh thuộc bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La). Công an xã đã nhanh chóng tiếp cận, hỏi han, tuy nhiên cụ bà không biết tiếng phổ thông, Công an xã Vân Hồ đã nhanh chóng nhờ ông Lầu A Lớ, Công an viên bản Bó Nhàng 2 phiên dịch.



Công an xã Vân Hồ phối hợp bàn giao công dân Giàng Thị Dí cho gia đình. Ảnh: Cao Thiên

Sau quá trình xác minh, được biết cụ bà trên là: Giàng Thị Dí (SN1932, trú tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá) đi lên Sơn La để thăm người nhà. Quá trình di chuyển từ Sơn La về, do bà không biết phải xuống ở đâu và không biết tiếng phổ thông nên xe khách đã trả Giàng Thị Dí tại Ngã ba thuộc bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La).

Do trời đã tối và không an tâm khi để cụ bà trở về nhà một mình, Công an xã Vân Hồ đã trao đổi với Công an xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá phối hợp bàn giao công dân Giàng Thị Dí cho gia đình.