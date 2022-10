Công an Sơn La "Vì nhân dân phục vụ"

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Sơn La luôn nêu cao tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", lấy niềm vui của người dân làm thước đo công việc của mình.

Công an Sơn La bản lĩnh, kiên cường, hết lòng vì nhân dân phục vụ

Là lực lượng đi đầu trong cải cách các thủ tục hành chính, nòng cốt trên lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Sơn La luôn nêu cao tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, lấy niềm vui của người dân làm thước đo công việc của mình, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác và thái độ phục vụ Nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa phương.



Những con số ấn tượng, những dấu mốc quan trọng trong thu thập, làm sạch dữ liệu dân cư và "Chiến dịch Cấp CCCD" trên địa bàn tỉnh Sơn La với phương châm "Vì nhân dân phục vụ", không quản khó khăn, làm việc xuyên đêm "Hết việc chứ không hết giờ", đó là những tấm gương về tinh thần trách nhiệm, cần mẫn; gác lại niềm riêng và công việc gia đình để lao vào chiến dịch. Chính họ là những "Bông hoa" đang tô thêm vẻ đẹp của vườn hoa muôn màu sắc, chính là những người chiến sỹ bản lĩnh, kiên cường, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

CBCS Công an Sơn La xuống tận nhà để tiến hành cấp CCCD và cấp mã định danh cho nhân dân. Ảnh: ANTV Sơn La

Thiếu tá Đinh Thị Hồng Loan, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Sơn La chia sẻ: Mặc dù đường xá đi lại khá là khó khăn và xa xôi nhưng CBCS phòng Cảnh sát QLHC về TTXH luôn cố gắng nỗ lực hết sức để có thể hướng dẫn cho bà con một cách dễ hiểu và có thể bà con làm được một cách thuận tiện nhất và đối với những công dân khi mà đến làm chưa hiểu rõ được cán bộ chúng tôi hướng dẫn một cách nhiệt tình và qua đó khi xuống cơ sở chúng tôi cũng hướng dẫn cho cán bộ Công an xã phối hợp cùng thực hiện một cách hiệu quả để phục vụ tốt cho bà con nhân dân khi đến làm CCCD và định danh điện tử. Không kể ngày đêm chúng tôi làm việc hết sức và làm theo ca và cố gắng làm việc hết việc chứ không làm hết giờ, luôn cố gắng phấn đấu làm một cách tích cực làm sao để bà con khi đến làm căn cước và định danh điện tử một cách nhanh chóng, gọn lẹ."

Thượng uý Đặng Xuân Nam cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh chia sẻ: Với mục tiêu phục vụ tốt hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính, thời gian qua phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ động tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đăng ký, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công, đặc biệt là các dịch vụ công thiết yếu. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp nhân dân tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ công chức, viên chức các cơ quan nhà nước.

CBCS Phòng CS QLHC về TTXH nhiệt tình hướng dẫn nhân dân khi đến thực hiện giao dịch tại đơn vị. Ảnh: ANTV Sơn La

Công an Sơn La đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Thị Thảo – Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Sơn La cho biết: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong triển khai, thực hiện 2 dự án lớn (Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý CCCD) hướng đến xây dựng Chính phủ số. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án cấp CCCD phù hợp với từng địa bàn; tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia, hỗ trợ triển khai thực hiện dự án. Từ năm 2019 đến nay, thu thập, cập nhật, duy trì làm sạch 1,3 triệu dữ liệu, cấp trên 920 nghìn thẻ CCCD, Công an Sơn La là 1 trong 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước hoàn thành sớm nhất 2 dự án cơ sở DLQG về dân cư và cấp CCCD; Đến thời điểm hiện tại số người thuộc diện cấp CCCD còn lại hầu hết đều thuộc diện đi làm ăn xa, ốm đau, tàn tật… Một số là làm từ giai đoạn trước nhưng do sai sót thông tin, hồ sơ bị trả về cần phải vận động người dân đến làm lại.

Thêm vào đó là thực trạng nhiều người dân đã làm thủ tục cấp CCCD nhưng đến nay chưa nhận được CCCD, đã tác động đến tâm lý của người dân. Khó càng thêm khó. Chính vì thế tham mưu với Công an tỉnh phát động chiến dịch 40 ngày đêm cấp CCCD và hiện tại đang triển khai chiến dịch 90 ngày đêm cấp CCCD với nhiều biện pháp cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường lực lượng, phương tiện cho các phường, xã gấp rút rà soát, tiến hành đến từng nhà và từng trường hợp để trực tiếp thực hiện cấp CCCD, cấp mã định danh cho nhân dân. Ngoài ra, trong năm 2022 phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương phát hiện, xử lý 64 vụ, 75 đối tượng liên quan đến VKVLN - CCHT và pháo; thu giữ 12 khẩu súng các loại, gần 2.500 viên đạn các loại; 47,71kg pháo, 32 quả pháo nổ.

CBCS Phòng CS QLHC về TTXH rà soát, chỉnh sửa thông tin dân cư trên hệ thống CSDLQG về DC đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”. Ảnh: ANTV Sơn La

"Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, tập thể CBCS Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, áp dụng đồng bộ các giải pháp mang tính đột phá, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với phương châm "Tận tụy với công việc, tận tâm với nhân dân", phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTXH, thực hiện hiệu quả các nội dung liên quan đến 2 Dự án CSDL quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý CCCD gắn với triển khai Luật Cư trú (sửa đổi). Ứng dụng khoa học công nghệ vào giải quyết công việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác QLHC về TTXH phục vụ tốt cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh nhà." Thượng tá Nguyễn Thị Thảo nói

11 lượt tập thể, 25 lượt cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng… là ghi nhận của những nỗ lực, cố gắng của CBCS trong năm qua. Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, Như con ong chuyên cần xây tổ, giữ hương thơm mật ngọt dâng đời... phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.