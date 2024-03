Sau 1 năm triển khai thực hiện tiêu chí Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, tại các phường trên địa bàn thành phố Sơn La (Sơn La) tội phạm về TTXH đã giảm so với cùng kỳ.

Clip: Công an phường kiểu mẫu về ANTT ở phố núi Sơn La

Triển khai mô hình Công an phường Kiểu mẫu về ANTT

Phường Quyết Thắng và Tô Hiệu là 2 phường của TP Sơn La (Sơn La) được lựa chọn là đơn vị điểm xây dựng mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Cùng với triển khai 23 tiêu chí mà Bộ Công an đề ra, TP Sơn La đã bổ sung thêm 4 tiêu chí, đó là thân thiện, tận tụy, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện các tiêu chí này, đã tạo ra những chuyển biến tích cực về an ninh trật tự trên địa bàn, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Công an phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La họp triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Cao Thiên

Nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Sơn La (Sơn La), phường Quyết Thắng đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều địa điểm tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT như nhiều nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí…Với 18 biên chế, quản lý 4.600 hộ, hơn 15.000 nhân khẩu không phải điều đơn giản. Vì vậy, để thực hiện được các tiêu chí Bộ Công an giao và 4 tiêu chí bổ sung… công an phường Quyết Thắng coi công tác dân vận là yêu tố quan trọng nhất. Từ đó, tranh thủ sự đồng tình, giúp đỡ của nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT.



Thiếu tá Lương Hoài Phương, Trưởng Công an phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: Chúng tôi chủ yếu tập trung vào công tác dân vận của lực lượng công an, thân thiện, tận tụy, nhân văn vì nhân dân phục vụ. Việc sát dân hơn, gần hơn phục vụ nhân dân tốt hơn, được nhân dân đồng tình giúp đỡ ủng hộ trong mọi công việc. Và cũng là thước đo để đánh giá kết quả công tác của mỗi cán bộ chính trị công an phường.

Trong năm 2023, tội phạm về TTXH trên địa bàn phường Quyết Thắng đã giảm so với cùng kỳ. Ảnh: Cao Thiên

Hiệu quả từ mô hình Công an phường Kiểu mẫu về ANTT

Trao đổi với phóng viên, Ông Đỗ Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: Quyết Thắng là địa bàn đầu tiên của tỉnh triển khai mô hình "Chính quyền thân thiện". Mô hình đã góp phần bổ trợ cho nhau, không chỉ đổi mới tác phong thái độ của cán bộ công chức tại cơ sở… mà còn từng bước xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ.

"Chúng tôi chỉ đạo và phân công lực lượng cán bộ chiến sĩ công an phường trực tiếp tham gia các cuộc họp của các tổ dân phố để lắng nghe các ý kiến phản ảnh của nhân dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn… Triển khai mỗi một việc làm cụ thể, đều được đưa ra bàn bạc có sự thống nhất cao trong mọi thành viên của ban chỉ đạo và thực hiện là mô hình và từ đó phân công nhiệm vụ theo hướng đảm bảo nắm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ" ông Cường nói.

Quyết Thắng và Tô Hiệu là 2 phường của TP Sơn La (Sơn La) được lựa chọn là đơn vị điểm xây dựng mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Ảnh: Cao Thiên

Từ những giải pháp cụ thể, việc xây dựng mô hình của phường Quyết Thắng đã huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của nhân dân. Như trong Tổ 2 do ông Vương Văn Hải làm tổ trưởng, có đến 10 nhóm liên gia tự quản, đồng hành cùng lực lượng công an trong đảm bảo ANTT.

Ông Vương Văn Hải, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 2, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: Tất cả các ngõ xóm đều lắp camera để theo dõi an ninh, tổ bảo vệ dân phố cũng thường xuyên nắm bắt tình hình trong khu dân cư và tối cùng với cảnh sát khu vực đi khảo sát và kiểm tra tình hình ANTT để nắm chắc các diễn biến về cái người dân tạm trú và tạm vắng trong khu vực để nắm những vấn để mới sinh và hòa giải các vấn đề đã phát sinh… thế nên cuộc sống của dân rất đoàn kết.



Sau 1 năm triển khai thực hiện tiêu chí Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, tại các phường trên địa bàn thành phố Sơn La (Sơn La), tội phạm về TTXH trên địa bàn đã giảm so với cùng kỳ. Ảnh: Cao Thiên

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong năm 2023 tội phạm về TTXH trên địa bàn phường Quyết Thắng đã giảm so với cùng kỳ, số người nghiện giảm 64%, không phát sinh người nghiện mới; 100% số tin báo tố giác tội phạm đã được tiếp nhận, xử lý theo quy định… Kết quả trên là minh chứng rõ nhất cho những giải pháp đổi mới, sáng tạo trong xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.