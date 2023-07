Công an Sơn La tổ chức Hội thi bắn súng quân dụng lực lượng Công an Sơn La năm 2023. Tham gia hội thi lần này có 273 vận động viên đến từ 39 đơn vị.

Clip: Hội thi bắn súng quân dụng lực lượng Công an Sơn La

Công an Sơn La nâng cao sử dụng vụ khí

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 – 12/7/2023) Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội thi bắn súng quân dụng lực lượng Công an Sơn La năm 2023. Đây là dịp để đánh giá kết quả, chất lượng công tác rèn luyện quân sự, võ thuật của CBCS, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Hội thi bắn súng quân dụng lực lượng Công an Sơn La năm 2023. Ảnh: Đinh Tùng

Tham gia hội thi bắn súng năm nay, Trung tá Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Sơn La và đồng đội của mình đã chuẩn bị một tâm lý thật tốt, luyện tập kỹ càng để bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, tự tin và đạt kết quả tốt nhất.



Trung tá TRần Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Sơn La chia sẻ: Hội thi bắn súng quân dụng trong lực lượng Công an Sơn La là dịp để cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an Sơn La có dịp giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong việc thao tao sử dụng các loại vụ khu quân dụng. Qua đấy cũng giúp cán bộ chiến sỹ sử dụng thành thạo các loại vũ khí, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Tham gia Hội thi bắn súng quân dụng lực lượng Công an Sơn La năm 2023 có có 273 vận động viên đến từ 39 đơn vị. Ảnh: Đinh Tùng

Công an Sơn La nâng cao nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Tham gia hội thi lần này có 273 vận động viên đến từ 39 đơn vị Công an tỉnh Sơn La, tranh tài ở 03 nội dung thi đấu đó là: Bắn chậm súng ngắn CZ75, bắn nhanh đồng đội súng ngắn CZ75, bắn điểm xạ tiểu liên AK…Các vận động viên tham gia thi đấu đều thể hiện được tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sự tự tin, kinh nghiệm và đạt được kết quả tốt, trong đó có nhiều điểm 10 và đặc biệt hội thi đã có nhiều vận động viên nữ tham gia hội thi và đạt được kết quả cao.

Nội dung thi đấu đó là bắn chậm súng ngắn CZ75, bắn nhanh đồng đội súng ngắn CZ75, bắn điểm xạ tiểu liên AK. Ảnh: Đinh Tùng

Thượng tá Lê Huy Thắng – Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh Sơn La chia sẻ: Thông qua Hội thi nhằm đánh giá công tác huấn luyện trong toàn lực lượng, đặc biệt là trong việc sử dụng vũ khí, khí tài được trang bị nhằm đáp ứng yêu cầu trong nhiệm vụ mới. Có thể nói công tác chuẩn bị Hội thi đã được chuẩn bị trong nhiều ngày qua, từ triển khai kế hoạch đến việc tập luyện của các đơn vị. Các đơn vị đã lựa chọn các xã thủ có thành tích cao để tham gia dự thi. Có thể nói hội thi diễn ra an toàn về vũ khí, khí tài cũng như thao trường.

Qua Hội thi góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ảnh: Đinh Tùng

Thông qua hội thi là dịp để mỗi CBCS lực lượng Công an Sơn La rèn sức, luyện tài, góp phần xây dựng, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND; rèn luyện thể chất, trình độ kỹ chiến thuật, thuần thục những kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí được trang bị để phục vụ công tác, chiến đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.