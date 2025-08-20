Lào Cai đánh thức tiềm năng cây dược liệu, “hóa giải” cái nghèo nơi xã vùng cao Lùng Phình

Đổi thay từ cây dược liệu quý

Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, xã Lùng Phình có khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm cùng thổ nhưỡng phì nhiêu màu mỡ. Từ bao đời nay, nơi đây vốn được xem là kho dược liệu tự nhiên với nhiều loài cây quý hiếm. Tuy nhiên, việc khai thác tự phát, thiếu kiểm soát đã khiến nguồn tài nguyên này đứng trước nguy cơ cạn kiệt.

Hiểu được giá trị to lớn của cây dược liệu, những năm gần đây, chính quyền xã Lùng Phình đã phối hợp cùng các hợp tác xã và doanh nghiệp để chuyển đổi mô hình sản xuất. Thay vì khai thác hoang dã, người dân được vận động, hướng dẫn để chuyển sang trồng và chăm sóc dược liệu theo hướng bền vững.

Cây dược liệu đang giúp người dân xã Lùng Phình nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Hoài Đại.

Ông Giàng Seo Vu, một trong những hộ tiên phong ở thôn Lả Nhì Thàng, không giấu được niềm vui khi kể về sự thay đổi của gia đình. "Trước đây, nhà tôi chỉ trồng ngô, lúa, thu nhập bấp bênh lắm. Từ khi chuyển sang trồng 1 ha cây cát cánh, mỗi năm gia đình thu về 150-200 triệu đồng. Kinh tế ổn định hơn hẳn, cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều", ông Vu chia sẻ.

Tương tự, câu chuyện của anh Tráng Seo Kênh ở thôn Tẩn Chư, cũng là minh chứng rõ nét cho sự hiệu quả của mô hình này.

"Nhờ tham gia vào Hợp tác xã Nông nghiệp Cồ Dề Chải, tôi được hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng các loại cây như thất diệp nhất chi hoa, tam thất... Thu nhập ổn định giúp gia đình tôi mua được ti vi, xe máy và xây được nhà khang trang", anh Kênh tự hào.

Thấy được hiệu quả rõ rệt từ những hộ làm trước, nhiều người dân ban đầu còn e dè, thậm chí không tin tưởng nay đã mạnh dạn tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất. Hợp tác xã Nông nghiệp Cồ Dề Chải, nơi đang quản lý hơn 1.000 hộ trồng dược liệu, đóng vai trò then chốt trong việc thay đổi nhận thức và tạo động lực cho bà con.

Nhờ trồng cây dược liệu nhiều hộ gia đình ở xã Lùng Phình đã xây được nhà cửa khang trang. Ảnh: Hoài Đại.

Anh Sùng Seo Sếnh, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Cồ Dề Chải, cho biết: "Trước đây, bà con chỉ quen đi rừng hái bán, thu nhập không ổn định. Chúng tôi đã vận động bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm. Khi tham gia hợp tác xã, bà con được hỗ trợ kỹ thuật cho đến khâu bao tiêu sản phẩm đầu ra, không còn phải lo lắng về thị trường".

Cũng theo anh Sếnh, hiện tại, với tổng diện tích hơn 40ha, các hộ dân tham gia Hợp tác xã có thu nhập ổn định từ 100-150 triệu đồng/năm. Ngoài cây dược liệu dài ngày, bà con còn xen canh các loại cây ngắn ngày như ớt, rau cải để tăng thêm thu nhập.



Phát triển kinh tế gắn với bảo tồn nguồn gen dược liệu quý

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hoàng Tuân, Bí thư Đảng ủy xã Lùng Phình, nhấn mạnh: "Việc phát triển cây dược liệu không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại phương mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo tồn đa dạng sinh học, gìn giữ nguồn gen quý. Năm nay, xã đặt mục tiêu trồng hơn 170 ha dược liệu, chủ yếu là đương quy, cát cánh, atiso…".

Để đảm bảo đầu ra ổn định cho người dân, chính quyền xã Lùng Phình cũng tích cực phối hợp với các trung tâm dịch vụ nông nghiệp khu vực để ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

"Chính quyền sẽ tích cực tuyên truyền, vận động và kết nối tiêu thụ để bà con yên tâm gắn bó lâu dài với cây dược liệu", Bí thư Đảng ủy xã Lùng Phình cho hay.

Câu chuyện phát triển dược liệu ở Lùng Phình là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp thành công giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Từ một vùng đất khó khăn, Lùng Phình đang từng bước vươn mình nhờ phát triển cây dược liệu, từ đó, mang đến một cuộc sống ấm no, sung túc cho bà con vùng cao nơi đây.

Xã Lùng Phình được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Lùng Phình, Tả Van Chư (huyện Bắc Hà cũ) và xã Lùng Thẩn (huyện Si Ma Cai cũ) với diện tích 10.100,78 ha, gồm 20 thôn và 12 thành phần dân tộc.