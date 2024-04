Công an Sơn La giúp thanh niên bị lừa bán sang Campuchia trở về nhà

Được cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần và giải cứu cháu L. từ Campuchia trở về Sơn La thành công; ông Cà Văn Quyết, bố của cháu Cà Văn L. xúc động viết thư cảm ơn lực lượng Công an.

Bị lừa đưa sang Campuchia cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc

Theo đó, vào ngày 19/3 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận nội dung trình báo của ông Cà Văn Quyết (SN1980, cư trú tại bản Mé Mời, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn) về việc con trai ông là cháu Cà Văn L, bị đối tượng xấu sử dụng mạng xã hội dụ dỗ, lừa đưa sang Campuchia cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc.



Gia đình, người thân và cháu Cà Văn L vô cùng xúc động sau khi được lực lượng Công an giúp đỡ. Ảnh: Cao Thiên

Thanh niên bị lừa bán sang Campuchia trở về nhà an toàn

Sau khi tiếp nhận thông tin nội dung sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đã báo cáo Ban Giám đốc và được Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo tập trung phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an tỉnh Tây Ninh cùng các cơ quan chức năng khác xác minh vụ việc. Thường xuyên giữ liên lạc, hướng dẫn, động viên, hỗ trợ gia đình ông Cà Văn Quyết để tìm phương án giải cứu cháu Cà Văn L. Đến nay Cà Văn L. đã được giải cứu về gia đình an toàn.

Gia đình cháu Cà Văn L viết thư cảm ơn lực lượng Công an Sơn La, Ảnh: Cao Thiên

Trong thư có ghi "Quá trình 3 ngày đi đường đồng chí Dũng thường xuyên gọi điện cho gia đình và cháu L để hướng dẫn, hỗ trợ tiền và động viên tinh thần… Đến chiều 2/4 con tôi đã trở về nhà an toàn. Trong thời gian từ ngày 23/3/2024 đến 2/4/2024 gia đình tôi đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự hỗ trợ quan tâm trong quá trình giải cứu con tôi về. Tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn chân thành đến các đồng chí, chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, công tác tốt".