Sơn La: Hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Trồng cây, thúc đẩy phát triển mô hình sinh kế nông lâm nghiệp, du lịch xanh

Vừa qua, tại bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến (Sơn La), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La cùng UBND xã Ngọc Chiến tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Chương trình được triển khai trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy phát triển các mô hình sinh kế nông lâm nghiệp, du lịch xanh bền vững từ tiền dịch vụ môi trường rừng của cộng đồng tại xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La” do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Ảnh: Đàm Hiệp

Tại lễ phát động, đông đảo đại biểu cùng nhân dân địa phương đã tham gia trồng 271 cây anh đào nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng tại địa phương. Hoạt động không chỉ hưởng ứng phong trào trồng cây gây rừng mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, dự án cũng hỗ trợ 10.000 cây sa nhân để phát triển mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng tại bản Nặm Nghẹp. Đây được xem là hướng đi phù hợp nhằm tận dụng tiềm năng tài nguyên rừng, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đàm Hiệp

Lan tỏa ý nghĩa bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế bền vững

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trồng cây, chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi hướng sự quan tâm tới học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La đã trao tặng 100 chiếc ba lô, 50 mũ lưỡi trai, 50 áo phông và 500 quyển vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS xã Ngọc Chiến. Những phần quà thiết thực góp phần động viên, khích lệ tinh thần để các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Theo Ban Tổ chức, tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 173 triệu đồng. Thông qua các hoạt động cụ thể, chương trình góp phần lan tỏa ý nghĩa của phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế bền vững và nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò quan trọng của rừng đối với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động trồng cây tại xã Ngọc Chiến