Sơn La: Chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc

Huyện Mường La (Sơn La) đẩy mạnh tiêm vaccine, phun tiêu độc khử trùng và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc...

Clip: Mường La chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc

Nông dân chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc

Trước nguy cơ tái phát một số dịch bệnh trên đàn vật nuôi như: Tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục ở bò..., huyện Mường La đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho hộ chăn nuôi, đảm bảo phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững.

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Lò Thị So, bản Pú Luông, xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La). Hiện gia đình bà So có 18 con bò. Bà So cho biết: Gia đình luôn chú trọng tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ 2 lần/năm cho gia súc. Khi thấy gia súc có biểu hiện hoặc nghi nhiễm bệnh, gia đình liên hệ với cán bộ thú y xã để có phương án xử lý. Trước đây, đàn vật nuôi của gia đình từng mắc bệnh lở mồm long móng, nhưng nhờ làm tốt công tác phòng bệnh, từ đầu năm 2021 đến nay, dịch bệnh không tái phát.

"Để nuôi bò vỗ béo hiệu quả, mỗi ngày tôi cho bò ăn 3 lần, sáng, trưa và tối, cỏ tươi kết hợp thức ăn tinh như cám, bột ngô... Tôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại, máng ăn, môi trường xung quanh và cơ thể bò phải luôn được sạch sẽ bên cạnh đó gia đình đặc biệt chú ý đến định kỳ tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn bò", bà So nói.

Hàng năm, gia đình bà Lò Thị So, bản Pú Luông, xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La) chủ động tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn bò. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thống kê, Mường La có gần 40.000 con trâu, bò; 28.500 con dê; 64.000 con lợn và 492.000 con gia cầm. Để bảo vệ đàn vật nuôi, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các quy trình kỹ thuật vào chăn nuôi; thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, như: Vệ sinh chuồng trại, rắc vôi bột, phun tiêu độc khử trùng; xử lý chất thải chăn nuôi để bảo vệ môi trường. Các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã thống kê số lượng đàn vật nuôi, đảm bảo tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ. Cùng với đó, thành lập các tổ kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc vận chuyển, tiêu thụ, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện...

Nông dân xã Mường Bú, huyện Mường La cung cấp đầy đủ lượng thức ăn cho đàn trâu, bỏ để tăng sức đề kháng. Ảnh: Văn Ngọc.

Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc để phát triển đàn vật nuôi

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Khang, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường La (Sơn La) cho biết: Cơ quan đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản, kế hoạch về công tác phòng, chống dịch bệnh theo mùa; phối hợp với các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, kịp thời nắm bắt tình hình dịch tả lợn châu Phi tại các địa bàn có nguy cơ tái nhiễm để có các biện pháp phòng, chống hiệu quả. Đồng thời, hướng dẫn người dân đa dạng nguồn thức ăn từ các phụ phẩm nông nghiệp như trồng cỏ, rơm rạ, cây ngô, lá mía... đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho đàn vật nuôi, đặc biệt là ở các xã vùng cao.

Tiêm vaccine và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh khác theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn là những giải pháp giúp đàn gia súc phát triển. Ảnh: Văn Ngọc

Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Mường La đã triển khai tiêm gần 9.500 liều vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục; 1.600 liều vaccine phòng bệnh dại chó và phun 400 lít hóa chất tiêu độc khử trùng tại các khu chuồng trại, chăn nuôi, khu chợ mua bán gia súc, gia cầm trên địa bàn... Nhờ chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đàn vật nuôi phát triển tốt.

Huyện Mường La thường xuyên tổ chức phun tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, nhằm ngăn chặn sự xuất hiện dịch bệnh trên đàn gia súc. Ảnh: Văn Ngọc

Để bảo vệ và phát triển đàn vật nuôi, các quan chức năng của huyện Mường La (Sơn La) tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi triển khai tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh và phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp buôn bán, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không tuân thủ các quy định của pháp luật có thể là nguồn lây của dịch bệnh.