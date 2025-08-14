Rễ cây dại trông như con sâu không ngờ quý như "nhân sâm của người nghèo", hơn 140.000 đồng/kg

Sùng thảo (Stachys affinis) hay còn gọi là thảo thạch tằm (cỏ tằm đá), atiso Trung Quốc, nhộng đất, tằm đất..., có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Thân và lá trên sùng thảo không có gì đặc biệt, trông giống như cỏ dại.

Tuy nhiên, thân rễ dưới lòng đất của nó rất đặc biệt, sau khi đào lên, thoạt nhìn nó giống như một con sâu béo trắng, mập mạp, với những ngấn chạy theo hình xoắn ốc, đúng như tên sùng thảo (cỏ sâu) của nó.

Phần rễ này có thể ăn sống, vị giòn, béo, ngọt mát nên được trẻ em Trung Quốc thời xưa yêu thích. Chỉ cần ra ruộng là có thể tìm thấy chúng. Ngoài ra, rễ thảo thạch tằm cũng có thể dùng để ngâm chua, sấy khô hoặc chế biến thành nhiều món khác nhau. Trong khi đó, lá thảo thạch tằm cũng có thể sấy khô và pha thành trà.

Mùa thu, con người ít vận động hơn, nhu động ruột cũng chậm lại. Ăn một ít sùng thảo, chất cellulose trong loại rau này có thể giúp ruột hoạt động tốt hơn, tiêu hóa dễ dàng hơn, thức ăn không dễ bị tích tụ. Do đó, ăn sùng thảo rất phù hợp với nhu cầu của mùa này.

Sùng thảo vào thời gian này vừa được đào từ dưới đất lên, còn tươi, mọng nước, lại được ngâm chua để có vị giòn, mềm và thanh mát. Ăn loại rau này vào mùa thu, chân tay sẽ chắc khỏe. Do đó, nếu có cơ hội bạn đừng ngần ngại mua ngay về muối chua ăn dần.

Với khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, thảo thạch tằm có thể phát triển với số lượng lớn mà không cần chăm sóc. Trước kia, chúng chỉ là một loại cây dại không được nhiều người chú ý, nhưng theo thời gian, khi xu hướng "thực phẩm dân dã" ngày càng được ưa chuộng, củ (rễ) thảo thạch tằm bắt đầu trở thành mặt hàng "hot". 1 kg củ thảo thạch tằm có thể bán với giá hơn 40 NDT, tương đương hơn 140.000 đồng/kg.



