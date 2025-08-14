Mỹ đánh giá "rau tốt nhất thế giới" hóa ra là rau quen thuộc ở nước ta

Nhắc đến củ dền ắt hẳn ai cũng biết đây là loại củ quen thuộc có thể chế biến món ngon, tuy nhiên ít ai biết bộ phận tưởng bỏ đi của cây này lại được công nhận cực giàu dưỡng chất.

Lá củ dền hoàn toàn có thể ăn được. Không những vậy, lá cũ dền còn rất giàu vitamin A, C, và K. Cách chế biến phù hợp là có thể xào và ăn chung với các loại rau cải khác, theo Reader's Digest.

Nghiên cứu của CDC Mỹ đã kiểm tra 17 dưỡng chất bao gồm hàm lượng protein, canxi, chất xơ, kali và các yếu tố vi lượng khác… của 41 loại rau và trái cây giàu dinh dưỡng nhất. Một trong số đó có một bộ phận của củ dền được CDC Mỹ đánh giá cao giàu dinh dưỡng nhất là lá củ dền với 87,08 điểm.

Lâu nay mọi người thường chỉ tập trung vào củ dền. Bởi củ dền là siêu thực phẩm chứa thành phần dinh dưỡng phong phú, đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, não bộ, người huyết áp cao… Đáng chú ý là một số hợp chất chống ung thư có trong củ dền như axit ferulic, rutin, kaemprferol và axit caffeic…

Lá củ dền có nhiều dinh dưỡng cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Hiếm khi mọi người chú ý đến bộ phận phần lá xanh phía trên của củ dền, thậm chí là hay cắt bỏ đi mà không biết rằng loại rau này rất giàu dinh dưỡng. Trong lá củ dền được nghiên cứu có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như vitamin A, folate, canxi, vitamin B và đặc biệt là vitamin K. Trong 100gr lá củ dền có thể cung cấp cho cơ thể khoảng 125% hàm lượng vitamin K thiết yếu cho cơ thể… Bởi vậy mà củ dền vẫn được coi là thực phẩm bổ máu.

Củ dền, lá củ dền để xay sinh tố, mọi người có thể sử dụng lá non của củ dền để làm nguyên liệu chế biến các món ăn. Ngoài dùng để làm các món xào, lá củ dền có thể nấu canh hay làm salad…

Món ngon từ lá củ dền

Nếu bạn thu hoạch củ dền đến lứa có lá non thì đừng bỏ đi, nó vẫn là một loại rau cải ngon lành và tốt cho sức khỏe với hàm lượng dưỡng chất không thua phần củ. Dưới đây là cách chế biến món lá củ dền thơm ngon bổ dưỡng:

1. Mỳ ý xào lá củ dền

Nguyên liệu: 1 bó lá củ dền; mỳ ý; dầu mè; bộ nêm, dầu hào…

Cách làm: Lá củ dền rửa sạch cắt khúc, mì ý luộc vừa chín tới. Tiếp đến xào boa rô với ít dầu mè rồi cho rau củ dền vào xào, thêm chút nước, bộ nêm đậy nắp khoảng 2 – 3 phút cho rau chín. Cuối cùng cho mì đã luộc vừa chín tới vừa rồi xào xào nhanh với chút dầu hào chay, nêm nếm vừa ăn là được.

* Canh lá củ dền

* Nguyên liệu: 1 bó lá củ dền; 200gr thịt lợn; gia vị hạt nêm, muối, mì chính, nước mắm, tiêu…

*Cách làm:

Bước 1: Thịt lợn rửa sạch dùng dao băm thật nhỏ rồi cho ra bát. Mọi người cũng có thể mua sẵn thịt đã xay. Sau đó ướp thịt với 1/3 thìa cà phê tiêu, 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa nước mắm, bột canh, hạt nêm… trộn đều để ướp khoảng 15 phút.

Phần rau lá củ dền, nhặt bỏ hết phần lá hỏng rồi rửa sạch, dùng dao thái nhỏ. Hành tím lột vỏ, băm nhỏ.

Bước 2: Cho dầu ăn vào nồi phi thơm hành đã băm, cho tiếp thịt vào đảo săn rồi đổ nước vào đun sôi lên. Khi đó, bạn cho lá rau củ dền vào nấu cho rau chín và nêm lại gia vị vừa miệng là được. Cuối cùng, bạn múc canh ra bát là cả nhà có thể thưởng thức được.

2. Lá củ dền xào tỏi thơm ngon

- Lấy phần lá rửa sạch để ráo cắt thành khúc 4-5 cm.

- Phi thơm tỏi đập dập cắt nhỏ rồi cho phần cọng vào xào trước vài phút rồi đến lá.

- Thêm ít muối và 1mc nước lọc đậy nắp lại 2-3 phút cho rau mềm, mở ra thêm dầu hào xào lửa lớn thêm 1 phút nữa là được, dùng như món xào cho bữa cơm gia đình.



