“Nữ hoàng trái cây” chua ngọt thanh mát, siêu bổ dưỡng lại cực sẵn ở chợ Việt

Nguồn chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Măng cụt nổi tiếng với hàm lượng xanthone dồi dào, một loại hợp chất chống oxy hóa cực mạnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong vỏ và cùi măng cụt có hơn 40 loại xanthone khác nhau. Hợp chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa. Nhờ đó, măng cụt giúp cơ thể chống lại sự tấn công của các yếu tố gây hại từ môi trường, duy trì sự khỏe mạnh của tế bào và mô.

Tiềm năng chống ung thư

Một trong những lợi ích được quan tâm nhất của xanthone là khả năng chống ung thư. Các nghiên cứu trong ống nghiệm và trên động vật đã chỉ ra rằng xanthone có thể ức chế sự tăng sinh của tế bào ung thư, kích hoạt quá trình tự hủy của chúng (apoptosis) và ngăn chặn sự di căn.

Cụ thể, măng cụt đã được chứng minh là có tác dụng tích cực trong việc chống lại một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư đại tràng và ung thư tuyến tiền liệt. Mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu trên người, đây là một tín hiệu đầy hứa hẹn.

Tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả

Măng cụt là một "tấm khiên" vững chắc cho hệ miễn dịch của bạn. Hàm lượng vitamin C phong phú kết hợp với các chất chống oxy hóa khác giúp kích thích sản sinh và tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch.

Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm cúm, đồng thời hỗ trợ quá trình chữa lành vết thương. Thường xuyên ăn măng cụt sẽ giúp bạn xây dựng một hệ miễn dịch khỏe mạnh, chống lại vi khuẩn và virus hiệu quả hơn.

Hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại trái cây giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân, măng cụt chính là lựa chọn lý tưởng. Loại quả này chứa một lượng lớn chất xơ, cả hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, trong khi chất xơ không hòa tan thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ngoài ra, măng cụt có lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn và giảm lượng thức ăn nạp vào.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Sức khỏe tim mạch luôn là mối quan tâm hàng đầu. Măng cụt giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nhờ khả năng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Các hợp chất trong măng cụt đã được chứng minh là giúp giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL). Điều này giúp ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám trên thành động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và đột quỵ.

Hỗ trợ chức năng não bộ

Một lợi ích ít người biết đến nhưng vô cùng quan trọng của măng cụt là khả năng bảo vệ sức khỏe não bộ. Stress oxy hóa có thể gây tổn thương các tế bào thần kinh, dẫn đến suy giảm nhận thức và tăng nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.

Các chất chống oxy hóa trong măng cụt giúp giảm thiểu stress này, bảo vệ các tế bào não và cải thiện chức năng nhận thức. Bổ sung măng cụt vào chế độ ăn uống có thể là một cách đơn giản để giữ cho trí óc luôn minh mẫn và khỏe mạnh.