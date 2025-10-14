Quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Lai Châu nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp

Tỉnh ủy Lai Châu vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 38 xã, phường trong tỉnh.

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp của Tỉnh ủy Lai Châu, nêu rõ: Từ ngày 01/7 đến ngày 10/10/2025, hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Lai Châu cơ bản ổn định, thông suốt, phát huy hiệu quả bước đầu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kịp thời giao 13.054 biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp do Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức. (Ảnh: Phạm Thịnh)

Toàn tỉnh Lai Châu hiện có 17.418 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó 2.334 người công tác tại cấp xã. Đội ngũ cán bộ, công chức các xã, phường bước đầu thích ứng tốt với vị trí việc làm mới, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên. 100% xã, phường trong tỉnh vận hành bộ phận một cửa, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 98,8%. Hoạt động số hóa hồ sơ, tài liệu hành chính được đẩy mạnh, đã số hóa gần 4 triệu trang tài liệu; hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung tiếp tục được mở rộng, kết nối đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tạo thuận lợi trong quản lý, điều hành.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phạm Thịnh)

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, như: thu ngân sách, giá trị xuất nhập khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu du lịch, tỷ lệ lao động có việc làm... Công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh cũng được triển khai hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp xã sau sắp xếp, hợp nhất, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, cấp ủy các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là cán bộ có chuyên môn về kế toán, xây dựng, đất đai, công nghệ thông tin…

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 38 xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: Phạm Thịnh)

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu các xã, phường tập trung rà soát, hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc; rà soát các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh chưa phù hợp để đề xuất điều chỉnh bảo đảm việc phân cấp trên cơ sở điều kiện và năng lực đáp ứng của cấp xã; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh năm 2025 đạt 8% trở lên…