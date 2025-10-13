Nông thôn Tây Bắc: Thanh niên Lai Châu mạnh dạn đổi mới sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Khởi sắc phong trào thanh niên khởi nghiệp ở Lai Châu

Diễn đàn thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức, nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong giới trẻ, tạo môi trường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy thanh niên làm chủ công nghệ và phát triển kinh tế số.

Thời gian qua, phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu có nhiểu chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 45 câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, bước đầu hoạt động hiệu quả với thu nhập bình quân đạt khoảng 5,5 triệu đồng/người/tháng. Toàn tỉnh đã có hơn 3.600 ý tưởng khởi nghiệp được đề xuất, trong đó 836 ý tưởng đã được hỗ trợ hiện thực hóa.

Hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham dự diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2025. (Ảnh: Thanh Hà)

Tỉnh đoàn Lai Châu đã hỗ trợ 40 dự án thanh niên phát triển kinh tế, với tổng vốn hơn 1 tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm kênh Trung ương Đoàn, đồng thời nhận ủy thác trên 1.078 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để cho thanh niên vay phát triển kinh tế. Hiện trên địa bàn tỉnh có 45 sản phẩm OCOP do thanh niên làm chủ đạt từ 3 sao trở lên, chiếm 24% tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh.

Trong lĩnh vực lao động sản xuất và kinh doanh, thanh niên Lai Châu đã thể hiện vai trò tiên phong trong ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới mô hình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã mạnh dạn đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình, áp dụng kỹ thuật mới, đổi mới mẫu mã sản phẩm, gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm địa phương. Các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với thương mại điện tử được triển khai hiệu quả tại nhiều địa phương.

Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên Lai Châu năm 2025. (Ảnh: Thanh Hà)

Phát biểu tại diễn đàn, chị Vừ Thị Mai Dinh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, thanh niên Lai Châu cần phát huy cao độ tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chủ động nắm bắt cơ hội để làm chủ công nghệ, xây dựng các mô hình kinh tế số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại diễn đàn, các đoàn viên, thanh niên đã lắng nghe và trao đổi sôi nổi cùng các diễn giả, chuyên gia về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và định hướng phát triển nông sản sạch, bền vững; cung cấp thông tin về các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và mô hình liên kết kinh tế hợp tác; giải pháp kết nối việc làm, đào tạo nghề cho thanh niên vùng cao; giải pháp số và thương mại điện tử cho các mô hình khởi nghiệp trẻ, phát triển nguồn nhân lực trẻ thích ứng với thời đại công nghệ số.

Tại diễn đàn, Ban Tổ chức đã trao giải Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên Lai Châu năm 2025. Mô hình “Phát triển các mặt hàng nông sản vùng cao gắn với thương hiệu GongSee”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho thanh niên xã Khổng Lào (Lai Châu) đạt giải nhất.