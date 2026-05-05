Nông thôn Tây Bắc: Sức sống mới từ mô hình "nhà sạch, vườn đẹp" giữa vùng cao Phiêng Cằm

Nông thôn Tây Bắc: Phụ nữ Phiêng Cằm cụ thể hóa tiêu chí "sạch" đến từng ngõ ngách

Tại vùng nông thôn Tây Bắc ở Sơn La, từ tháng 4/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phiêng Cằm đã triển khai mô hình gắn biển "nhà sạch, vườn đẹp". Đây là bước đột phá nhằm cụ thể hóa cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội LHPN, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội đã đưa những tiêu chí tưởng chừng khô khan trở thành nếp sinh hoạt thiết thực hàng ngày của đồng bào.

Phụ nữ xã Phiêng Cằm tăng cường công tác tuyên truyền để triển khai mô hình gắn biển "nhà sạch, vườn đẹp". Ảnh: Vũ Trường.

Với quy mô ban đầu gồm 25 hội viên tiêu biểu tại 5 chi hội, chương trình đã chọn bản Nong Tàu Thái làm điểm xuất phát. Tại đây, tiêu chí "sạch và đẹp" được định nghĩa lại một cách rất gần gũi với đời sống miền núi: Nhà sạch phải gắn liền với sạch bếp, sạch ngõ; vườn đẹp là phải biết quy hoạch trồng hoa, chậu cảnh trước sân, kết hợp trồng cây bóng mát và cây mang lại hiệu quả kinh tế.

Nhờ phương pháp "cầm tay chỉ việc", bám nắm địa bàn, đến nay các cơ sở Hội đã tổ chức gắn biển công nhận cho 3 gia đình hội viên tiêu biểu đầu tiên.

Đến nay, các cơ sở Hội đã tổ chức gắn biển công nhận cho 3 gia đình hội viên tiêu biểu đầu tiên. Ảnh: Vũ Trường.

Đáng chú ý, ngay trong tháng 5/2026 này, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục "phủ sóng" mô hình đến chi hội bản Nặm Pút và bản Nong Tàu Mông, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã.

Niềm tự hào mang tên "Nhà sạch, vườn đẹp"

Đón khách trong ngôi nhà xây mới khang trang, lối đi rực rỡ sắc hoa, chị Hà Thị Thân (hội viên phụ nữ bản Nong Tàu Thái) không giấu được nụ cười phấn khởi: "Từ khi thực hiện mô hình, tôi thấy nhà cửa gọn gàng hơn hẳn, môi trường xung quanh cũng sạch sẽ, không còn mùi hôi như trước. Gia đình tôi đã tự giác quét dọn sân vườn, đào hố rác và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đường đi thoáng đãng, cảnh quan đẹp mắt khiến bà con đến chơi ai cũng khen, bản thân mình cũng thấy tự hào lắm".

Từ khi thực hiện mô hình, nhà cửa của bà con đã gọn gàng hơn hẳn, môi trường xung quanh sạch sẽ hơn. Ảnh: Vũ Trường.

Sự thay đổi không chỉ dừng lại ở cảnh quan vật chất mà sâu xa hơn là sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân vùng cao.

Ông Cầm Văn Hoàng, Bí thư - Trưởng bản Nong Tàu Thái tự hào chia sẻ: "Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND xã, các hộ dân trong bản tham gia rất tích cực. Mô hình không chỉ làm đẹp nhà, đẹp vườn mà còn giúp thắt chặt tình làng nghĩa xóm, bà con biết bảo ban nhau giữ gìn vệ sinh chung. Thời gian tới, bản định hướng tiếp tục tuyên truyền để 100% các hộ dân cùng tham gia hưởng ứng".

Vượt khó để nhân rộng mô hình

Tuy nhiên, với đặc thù của một xã vùng cao đặc biệt khó khăn như Phiêng Cằm, hành trình duy trì và nhân rộng mô hình vẫn còn đó những bài toán cần giải quyết.

Chị Tòng Thị Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phiêng Cằm thẳng thắn nhìn nhận: "Một số hộ gia đình điều kiện kinh tế còn hạn chế nên việc chỉnh trang nhà cửa, quy hoạch vườn tược còn gặp khó. Bên cạnh đó, thói quen sinh hoạt cũ của một bộ phận bà con đã hằn sâu, chưa thể dễ dàng thay đổi một sớm một chiều".

Để vượt qua những rào cản này, chị Hải cho biết giải pháp trọng tâm của địa phương trong thời gian tới là đổi mới hình thức tuyên truyền, đặc biệt phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Hội. Đồng thời, xã sẽ tăng cường công tác kiểm tra, biểu dương và khen thưởng kịp thời các hộ làm tốt để khích lệ phong trào.

Trong kế hoạch dài hạn, Hội LHPN xã Phiêng Cằm sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá để nhân rộng mô hình ra toàn bộ các bản. Mỗi chi hội hằng năm sẽ đăng ký đảm nhận ít nhất một phần việc cụ thể trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Những tấm biển "Nhà sạch, vườn đẹp" được gắn lên không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực của từng hộ gia đình, mà còn là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong của người phụ nữ vùng cao trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái. Từ những ngôi nhà nhỏ ở Phiêng Cằm, khát vọng về một vùng quê nông thôn mới văn minh, ấm no và đổi mới đang từng ngày được hiện thực hóa.