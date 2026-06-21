Xã biên giới này của tỉnh Sơn La có tân Bí thư Đảng ủy xã

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 376-QĐ/TU ngày 18/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về việc điều động ông Tằng Văn Thanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng công nghiệp và Phát triển đô thị tỉnh Sơn La, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Chiềng Khương.

Theo quyết định, ông Tằng Văn Thanh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khương nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 20/6/2026.

Ông Tằng Văn Thanh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La. Ảnh: xã Chiềng Khương

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị ông Tằng Văn Thanh trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; giữ vững tinh thần đoàn kết, dân chủ; cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chiềng Khương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tằng Văn Thanh cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo xã phát huy tinh thần đoàn kết, sâu sát cơ sở, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững