Giá cà phê trên các sàn giao dịch vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh, cà phê nội địa lại giảm

Giá cà phê hôm nay 21/6

Kết thúc tuần qua, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London đạt 3.640 USD/tấn, tăng 1,3% (46 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng tới 5,8% (197 USD/tấn), đạt 3.592 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng tới 7% (17,9 US cent/pound) trong tuần qua, lên mức 275,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 5,7% (14,4 US cent/pound), đạt 267,8 US cent/pound.

Trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 89.000 - 89.300 đồng/kg, giảm nhẹ 300 – 400 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức giảm 400 đồng/kg, đưa giá thu mua cà phê xuống còn 89.300 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 300 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 89.200 đồng/kg.

Trong khi đó, riêng Lâm Đồng được thu mua ở mức thấp nhất là 89.000 đồng/kg, không đổi so với tuần trước.

Những ngày đầu tháng 6/2026, giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trên các sàn giao dịch do kỳ vọng nguồn cung vụ mới tại Brazil gia tăng, khi hoạt động thu hoạch đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Theo Safras & Mercado, đến ngày 02/6/2026, Brazil đã thu hoạch trên 23% diện tích cà phê, tăng 7 điểm phần trăm so với tuần trước, qua đó làm gia tăng áp lực bán trên thị trường kỳ hạn. Đồng thời, triển vọng sản lượng cà phê của Brazil niên vụ 2026/27 phục hồi mạnh.

Theo khảo sát của Coffee Trading Academy, dự báo sản lượng cà phê Brazil có thể tăng 11,5% so với niên vụ trước, đạt mức kỷ lục 71,4 triệu bao; trong đó cà phê Arabica tăng 13,5% và cà phê Robusta tăng 7,6%. Thông tin này khiến các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra, trong khi các nhà nhập khẩu có xu hướng chờ thêm tín hiệu về tiến độ thu hoạch và chất lượng hạt trước khi tăng mua.

Đối với cà phê Robusta, giá cũng giảm theo xu hướng chung của thị trường cà phê thế giới do nguồn cung được kỳ vọng cải thiện và nhà đầu tư gia tăng bán ra trên thị trường kỳ hạn. Tuy nhiên, đà giảm của Robusta được hạn chế nhờ nhu cầu sử dụng trong sản xuất cà phê hòa tan và phối trộn vẫn duy trì ổn định.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 5/2026 tiếp tục giảm do nguồn cung xuống thấp. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 5/2026 đạt 143,0 nghìn tấn, trị giá 639,4 triệu USD, giảm 24,7% về lượng và giảm 22,3% về trị giá so với tháng 4/2026, so với tháng 5/2025 giảm 10,8% về lượng và giảm 30,3% về trị giá. Tính chung 5 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê đạt 927,3 nghìn tấn, trị giá 4,23 tỷ USD, tăng 7,8% về lượng, nhưng giảm 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025 do giá cà phê giảm mạnh.

Tháng 5/2026, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt mức 4.471 USD/ tấn, tăng 3,2% so với tháng 4/2026, nhưng giảm 21,8% so với tháng 5/2025. Tính chung 5 tháng năm 2026, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 4.557 USD/tấn, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Tháng 5/2026, lượng xuất khẩu cà phê sang các thị trường chủ lực đều giảm so với tháng trước, trừ Nhật Bản. Tuy nhiên tính chung 5 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết các thị trường vẫn tăng trưởng tích cực.

Châu Âu tiếp tục là khu vực tiêu thụ lớn và giữ vị trí quan trọng trong xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu sang một số thị trường lớn thuộc khối này như Đức, Ý… trong 5 tháng đầu năm 2026 vẫn giữ được mức tăng trưởng tích cực về lượng nhờ nhu cầu tiêu dùng ổn định. Đáng chú ý, châu Á ghi nhận tín hiệu khả quan hơn do nhu cầu tăng từ Trung Quốc và sự ổn định của thị trường Nhật Bản. Tại châu Mỹ, Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu chính, còn Angieria là thị trường tiềm năng của cà phê Việt Nam tại khu vực châu Phi.