Nông thôn Tây Bắc: Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, đổi mới sáng tạo của doanh nhân trẻ

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu giải quyết việc làm cho hơn 1500 lao động

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030, với khẩu hiệu hành động “Doanh nhân trẻ Lai Châu – Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”. 70 đại biểu ưu tú đại diện cho 159 hội viên doanh nhân trẻ trong toàn tỉnh dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Thanh Hoa)

Nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu đã phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp doanh nhân trẻ trong tỉnh để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhất là hoạt động hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị trong công tác chăm lo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Đặc biệt, hằng năm, 159 hội viên của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu đã đóng góp ngân sách hơn 50 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động ở địa phương. Trong công tác an sinh xã hội, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu đã trực tiếp tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện, với tổng giá trị ủng hộ hơn 5 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thanh Hoa)

Với khẩu hiệu hành động: “Doanh nhân trẻ Lai Châu – Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu đề ra các chỉ tiêu: 100% hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% hội viên đủ điều kiện được xét tặng các Giải thưởng Sao đỏ, Sao Vàng đất Việt, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu; tổ chức Hội vận động doanh nghiệp hội viên tạo việc làm ổn định cho ít nhất 1.500 thanh niên trong tỉnh...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Để thực hiện tốt mục tiêu đưa tỉnh Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững, thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, đổi mới sáng tạo của doanh nhân trẻ; tăng cường kết nối giữa các hội viên, giữa doanh nghiệp trong tỉnh với doanh nghiệp các tỉnh bạn và Trung ương Hội; các doanh nhân trẻ chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, phát triển mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tạo ra sản phẩm mang bản sắc vùng cao, xây dựng thương hiệu Lai Châu trên thị trường; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dấn thân vì cộng đồng, để trở thành lực lượng nòng cốt đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Nhiểu tâp thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ, giai đoạn 2019-2025 được khen thưởng. (Ảnh: Thanh Hoa)

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 24 đại biểu tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ tỉnh khóa II. Nhân dịp này, 1 tập thể, 13 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vì đã có đóng góp tích cực trong công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2025; 1 tập thể, 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ, giai đoạn 2019-2025.