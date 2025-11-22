Nông thôn Tây Bắc: Hua Bum khởi sắc nhờ chính sách dân tộc

Nỗ lực đưa chính sách dân tộc vào cuộc sống

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 2 xã: Vàng San và Hua Bum (cũ), xã Hua Bum mới có hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thời gian qua, xã Hua Bum đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 – 2030.

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, xã Hua Bum đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện sát với thực tế ở địa phương.

Được hưởng lợi từ các chính sách dân tộc, người dân xã Hua Bum mạnh dạn đưa các loại giống lúa chất lượng cao vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Cùng với việc ban hành các nghị quyết, kế hoạch thực hiện, để các chính sách sớm đi vào cuộc sống, xã Hua Bum đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức hội, đoàn thể của xã thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở, phối hợp với các già làng, trưởng bản, người có uy tín tổ chức họp bản tuyên truyền, phổ biến, góp phần nâng cao nhận thức cho bà con các bản về ý nghĩa, tầm quan trọng của các chính sách dân tộc, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Hua Bum đã thực hiện lồng ghép, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, trong đó chú trọng tới hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Các nguồn vốn, nội dung hỗ trợ được xã Hua Bum công khai, minh bạch, đảm bảo “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Ngoài trồng trọt, người dân xã Hua Bum còn mạnh dạn phát triển chăn nuôi gia súc. (Ảnh: Lò Dinh)

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Nguyễn Đức Hiền – Chủ tịch UBND xã Hua Bum, cho biết: Khi triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân, xã không áp đặt mà chỉ đạo các bản tổ chức họp, lấy ý kiến của bà con, sau đó mới thống nhất đưa vào danh mục hỗ trợ. Vì vậy, các nội dung hỗ trợ đều sát với nhu cầu và thực tiễn ở địa phương, mang lại hiệu quả rõ rệt. Các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đã và đang đi vào đời sống nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, góp phần thay đổi diện mạo các bản và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con địa phương.

Hua Bum khởi sắc

Thực tế cho thấy, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được xã Hua Bum triển khai, đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, nhiều hộ dân ở Hua Bum đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào trồng, chăm sóc. Trên địa bàn xã cũng nhờ đó đã xuất hiện các mô hình trồng cây ăn quả, nuôi bò sinh sản, dê, cá tầm... mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở Hua Bum.

Nhiều hộ dân ở Bum Nưa có thu nhập ổn định từ nuôi cá. (Ảnh: Thanh Ngân)

Không dừng lại ở đó, từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, trên địa bàn xã Hua Bum đã hình thành vùng sản xuất lúa tập trung tại các bản Vàng San, Pắc Pạ với tổng diện tích 40ha, doanh thu đạt 65 triệu đồng/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt dự kiến đến hết năm 2025 của xã đạt hơn 3.000 tấn, tăng hơn 108 tấn so với năm 2020, đạt 109,42% Nghị quyết.

Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, bộ mặt nông thôn miền núi của xã Hua Bum có nhiều khởi sắc. Nhiều tuyến đường liên bản, nội đồng trên địa bàn xã được cứng hóa đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất, thông thương hàng hóa của người dân. Đến nay, toàn xã Hua Bum có hơn 95% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng trên địa bàn xã cũng được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa của nhân dân các dân tộc địa phương.

Bộ mặt nông thôn miền núi của xã Hua Bum có nhiều đổi thay. (Ảnh: Thanh Ngân)

Ông Lò Văn Lơn - Trưởng bản Nậm Suổng (Hua Bum) vui vẻ nói: “Trước đây, bà con trong bản chủ yếu trồng lúa, ngô, sắn, thu nhập bấp bênh, cái đói, cái nghèo đeo bám. Những năm gần đây, nhờ có sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, người dân trong bản đã thay đổi tập quán canh tác, mạnh dạn làm chuồng, trại chăn nuôi trâu, bò, trồng chuối, nuôi cá… thu nhập cũng ổn định hơn rồi".

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc cùng với sự nỗ lực vươn lên của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, xã Hua Bum đã “gặt hái” được nhiều kết quả đáng mừng. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm bình quân từ 3 – 4%/năm, ước đến cuối năm 2025 còn khoảng 34,47%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã ước đạt hơn 30 triệu đồng. Đời sống tinh thần của người dân trong xã ngày càng cải thiện. Đồng bào các dân tộc trong xã đoàn kết, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.