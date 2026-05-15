Nông thôn Tây Bắc: Hiệu quả từ Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giúp nông dân làm giàu bền vững ở Lào Cai
15/05/2026 15:29 GMT +7
Sau hơn 10 năm triển khai, "Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại" (FFF) do Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) tài trợ đã trở thành đòn bẩy quan trọng, giúp hàng nghìn hộ nông dân tại Lào Cai thay đổi tư duy sản xuất, thoát nghèo và làm giàu bền vững từ kinh tế rừng
Bước ngoặt thay đổi tư duy sản xuất
Chiều ngày 14/5/2026, tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh về Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại đã diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia, lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo đại diện HTX, tổ hợp tác (THT) trên địa bàn.
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, chương trình không chỉ hỗ trợ về vốn mà quan trọng nhất là nâng cao năng lực, giúp người dân chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi giá trị gắn với thích ứng biến đổi khí hậu.
Theo báo cáo tại hội nghị, qua hai giai đoạn triển khai từ năm 2015 đến nay, chương trình đã phủ sóng tại nhiều xã như Trấn Yên, Bảo Ái, Việt Hồng, Cảm Nhân.... Riêng giai đoạn II (2019-2026), BQL chương trình tỉnh đã triển khai 14 dự án nhỏ với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng, tập trung vào việc nâng cao kỹ năng quản trị tài chính, xây dựng nhãn hiệu và tìm kiếm thị trường cho nông dân.
Những "quả ngọt" từ kinh tế xanh
Thành công lớn nhất của Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại tại Lào Cai chính là việc hình thành các liên kết sản xuất bền vững. Điển hình như: Liên kết với doanh nghiệp đánh giá cấp chứng chỉ FSC cho hơn 1.737 ha rừng, giúp giá trị gỗ tăng thêm 10% so với thông thường. Xây dựng vùng nguyên liệu quế đạt chứng chỉ hữu cơ Châu Âu, Mỹ với diện tích 500 ha, giúp giá trị vỏ quế tươi tăng 20%. Hình thành các mô hình trồng cây khôi nhung, nuôi ong dưới tán rừng, trồng bưởi... giúp nông dân tăng thu nhập đáng kể trên cùng một đơn vị diện tích.
Bà Nguyễn Thị Phương Đông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai cho biết, chương trình còn hỗ trợ thành lập và củng cố nhiều HTX tiêu biểu như HTX Thịnh Phát, HTX Tiến Thành T&T, HTX cây dược liệu xã Trấn Yên.... Đặc biệt, việc xây dựng "Quỹ tín dụng xanh" với nguồn vốn hơn 176 triệu đồng đã giúp các thành viên HTX có nguồn lực kịp thời để đầu tư tái sản xuất theo hướng bền vững.
Tháo gỡ khó khăn, hướng tới thị trường Cac-bon
Tại phiên thảo luận bàn tròn, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc về chính sách đất đai, hạ tầng giao thông vùng nguyên liệu còn khó khăn và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, điển hình là thiệt hại sau bão Yagi vừa qua.
Ông tạ Hữu Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Cảm Nhân mong muốn: "Thời gian tới chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân phát triển một số sản phẩm mũi nhọn. Đồng thời cần phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với chuẩn giá trị. Chúng tôi cũng mong mốn có cơ chế để các địa phương phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch gắn với nông nghiệp".
Kết luận hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đề nghị các Sở, ngành liên quan cần quan tâm hơn nữa đến việc phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng lộ trình tiếp cận thị trường Cac-bon cho nông dân. Đây được xem là hướng đi mới đầy tiềm năng, giúp người trồng rừng không chỉ bán gỗ mà còn có thể "bán tín chỉ phát thải", góp phần bảo vệ môi trường và gia tăng thu nhập.
Trong thời gian tới, Lào Cai kiến nghị Ban quản lý chương trình FFF Trung ương tiếp tục mở rộng địa bàn triển khai, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình sinh kế dưới tán rừng và nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai. Sự thành công của Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại chính là minh chứng cho việc kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn thiên nhiên, giúp người nông dân vùng cao "sống khỏe" nhờ rừng.
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