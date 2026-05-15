Nông thôn Tây Bắc: Ông Tô Ngọc Liễn được bầu làm Bí thư đảng uỷ Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
15/05/2026 13:24 GMT +7
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sa Pa nhiệm kỳ 2025 – 2030 vừa tổ chức hội nghị công tác cán bộ để thực hiện quy trình bầu chức danh Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai thống nhất giới thiệu ông Tô Ngọc Liễn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sa Pa để bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Với tinh thần dân chủ, khách quan, đúng quy định, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sa Pa đã tín nhiệm bầu ông Tô Ngọc Liễn giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa nhiệm kỳ 2025 – 2030 với số phiếu đồng thuận cao.
Ông Tô Ngọc Liễn sinh năm 1978, quê quán xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (nay là xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), có trình độ Tiến sĩ Quản lý đô thị và công trình.
Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như: Viện trưởng Viện Kiến trúc Quy hoạch tỉnh Lào Cai; Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên; Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cũ.
Từ ngày 1/7/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sa Pa. Đến ngày 17/3/2026, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai.
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