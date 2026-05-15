Nông thôn Tây Bắc: Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 là đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Tham gia Hội thi có 14 thí sinh xuất sắc được lựa chọn qua vòng sơ loại để cùng nhau tranh tài và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu. Hội thi báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm nay ghi nhận sự chuẩn bị công phu của các chi bộ, từ việc lựa chọn nhân sự đến khâu xây dựng nội dung bài giảng gắn liền với thực tiễn đời sống của nhân dân xã Cảm Nhân.

Các Chi bộ trực thuộc có Thi sinh tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi xã Cảm Nhân năm 2016 nhận cờ lưu niệm của BTC. Ảnh: Hoàng Hữu.

Tại hội trường thi, các thí sinh đã lần lượt trải qua ba phần thi bắt buộc bao gồm: Xây dựng đề cương, thuyết trình trực tiếp và trả lời câu hỏi xử lý tình huống. Nội dung các bài dự thi tập trung sâu sát vào việc truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cảm Nhân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nhiều chủ đề mang tính thời sự cao như công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế bền vững và việc học tập theo gương Bác Hồ cũng được các thí sinh trình bày một cách sinh động, giàu sức thuyết phục.

Tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi xã Cảm Nhân năm 2026 có 14 thí sinh xuất sắc được lựa chọn qua vòng sơ loại. Ảnh: Hoàng Hữu.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, điểm sáng lớn nhất của hội thi báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi lần này chính là việc ứng dụng linh hoạt công nghệ thông tin trong phương pháp truyền đạt. Thay vì những bài thuyết trình khô khan, các thí sinh đã khéo léo lồng ghép hình ảnh, video clip minh họa thực tế, giúp những nội dung nghị quyết trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn đối với Ban giám khảo.

Thí sinh thực hiện phần thi trả lời câu hỏi xử lý tình huống do Ban giám khảo đặt ra. Ảnh: Hoàng Hữu.

Trong số các gương mặt tiêu biểu, thí sinh Đàm Thị Phương đến từ Chi bộ thôn Làng Lạnh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với tư cách là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, Phương không chỉ hoàn thành xuất sắc phần thi mà còn lan tỏa được nhiệt huyết của thế hệ trẻ trong công tác tuyên truyền tại cơ sở.

"Tuổi trẻ có thể là điểm khác biệt của em, nhưng em nghĩ đó cũng chính là động lực để mình dám thử sức, dám bước khỏi vùng “an toàn” và không ngừng hoàn thiện bản thân, em xem đây là một trải nghiệm rất ý nghĩa để trưởng thành hơn, tự tin hơn và học thêm được nhiều điều bổ ích trong cuộc sống”. Thí sinh Đàm Thị Phương chia sẻ.

Thí sinh Đàm Thị Phương đến từ Chi bộ thôn Làng Lạnh thực hiện phần thi của mình. Ảnh: Hoàng Hữu.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Nông Thị Lụa đến từ Chi bộ các cơ quan Đảng – người đã có màn trình diễn thuyết phục hoàn toàn hội đồng chuyên môn bằng kiến thức vững vàng và kỹ năng xử lý tình huống nhạy bén. Bên cạnh đó, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích cũng đã được trao cho các thí sinh có thành tích xuất sắc khác.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Bí Thư Đảng uỷ xã Cảm Nhân trao giải Nhất Hội thi cho thí sinh Nông Thị Lụa đến từ Chi bộ các cơ quan Đảng. Ảnh: Hoàng Hữu.

Thành công của hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) năm 2026 không chỉ dừng lại ở các danh hiệu, mà quan trọng hơn là đã tạo ra một diễn đàn học thuật ý nghĩa. Qua đó, địa phương kỳ vọng sẽ xây dựng được đội ngũ tuyên truyền viên có "bản lĩnh, trí tuệ, gần dân", thực sự trở thành cầu nối vững chắc để đưa niềm tin và các chủ trương của Đảng lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.