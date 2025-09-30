Nông thôn Tây Bắc: Cử tri xã Thu Lũm kiến nghị đưa dân tộc La Hủ vào diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 – 2030

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri tại xã Thu Lũm

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Quỳnh Trang)

Theo đó, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có 41 dự án luật và 2 nghị quyết; tập trung vào các vấn đề về chuyển đổi số, đất đai, giáo dục, an ninh mạng, tài chính - ngân sách, phòng chống ma túy. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, ngân sách Nhà nước, đầu tư công, kết quả 5 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia…

Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Quỳnh Trang)

Cử tri xã Thu Lũm đã kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu nhiều vấn đề thiết thực như: Xây dựng trụ sở Công an xã; nâng hạng cho cán bộ, công chức cấp xã và giáo viên sau sáp nhập; xem xét đưa dân tộc La Hủ vào diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 – 2030 để được hưởng chính sách hỗ trợ; đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực trồng sa nhân đầu nguồn sông Đà và tuyến đường từ ngã ba Nậm Lằn đến Km18.

Cử tri xã Thu Lũm cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư đường từ ngã ba vào bản Nhù Te, xây mới kênh mương thủy lợi Nậm Lằn, thay khẩu hiệu tại cổng chào vào xã cho phù hợp sau sáp nhập và kéo điện lưới cho hơn 10 hộ dân chưa có điện.

Cử tri xã Thu Lũm kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu nhiều vấn đề thiết thực. (Ảnh: Quỳnh Trang)

Phát biểu tại hội nghị, bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã trực tiếp giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời, giao các cơ quan chuyên môn tổng hợp những kiến nghị của cử tri chuyển tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết theo quy định…