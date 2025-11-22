Nông thôn Tây Bắc: Bum Tở khát vọng vươn xa

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch xã Bum Tở năm 2025 nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá tiềm năng du lịch và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch xã Bum Tở năm 2025. (Ảnh: Hải Anh)

Lễ khai mạc diễn ra sôi động với 14 tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các đội văn nghệ quần chúng và học sinh các trường học trên địa bàn xã biểu diễn. Các tiết mục văn nghệ đã tái hiện đời sống văn hóa, phong tục truyền thống, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch xã Bum Tở năm 2025 diễn ra từ ngày 21 – 23/11, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi nổi, hấp dẫn như: Diễu hành đường phố, lễ hội ẩm thực, tổ chức đua bè, thi đấu các môn thể thao và tổ chức các trò chơi dân gian, tham quan không gian trưng bày sản phẩm OCOP và triển lãm ảnh về con người và nét đẹp văn hóa các dân tộc, triển lãm sách lưu động của Thư viện tỉnh Lai Châu...

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch xã Bum Tở năm 2025 thu hút đông đảo và người dân đến tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: Hải Anh)

Với quy mô hoành tráng, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch xã Bum Tở năm 2025 được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách. Mục tiêu kép của sự kiện là bảo tồn văn hóa đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội xã Bum Tở phát triển.