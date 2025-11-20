"Cơ hội vàng" để Lai Châu giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đến du khách trong nước và quốc tế

Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ

Nằm nơi địa đầu Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu không chỉ nổi tiếng với những đỉnh núi hùng vĩ, mây ngàn bao phủ như: Pusilung, Putaleng, Bạch Mộc Lương Tử, Phàn Liên San, Pờ Ma Lung… mà còn là cái nôi của một nền văn hóa đa sắc tộc, đậm đà bản sắc.

Nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị ấy, đồng thời mở cánh cửa chào đón du khách và nhà đầu tư, tỉnh Lai Châu đang nỗ lực chuẩn bị cho sự kiện quy mô lớn: “Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025”.

Những đỉnh núi hùng vĩ, mây ngàn bao phủ ở Lai Châu đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. (Ảnh: Thu Hoài)

Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025 diễn ra từ 28 - 30/11/2025, tại quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, với Chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”.

Đây là hành động cụ thể nhằm thực hiện tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.

“Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu năm 2025 không chỉ là một chuỗi sự kiện, mà còn là “cơ hội vàng” để tỉnh giới thiệu mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng đến du khách trong nước và quốc tế. Hơn thế, sự kiện còn là cầu nối quan trọng để Lai Châu mở rộng liên kết, thu hút doanh nghiệp khảo sát và xây dựng các tour tuyến mới, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” – ông Trần Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu cho hay.

Leo núi Putaleng, du khách thỏa sức ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng với rừng hoa đỗ quyên đẹp như tranh. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Năng động, giàu bản sắc và đầy tiềm năng

Hình ảnh một Lai Châu năng động, thân thiện và giàu bản sắc sẽ được quảng bá rộng rãi thông qua sự kết hợp độc đáo giữa hoạt động văn hóa truyền thống và thể thao hiện đại.

Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu năm 2025 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn. Mở màn cho chuỗi hoạt động phong phú là lễ khai mạc ấn tượng sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 28/11/2025, tại quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Tiếp đến là buổi giao lưu văn nghệ Việt - Trung và trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc tỉnh Lai Châu, sẽ diễn ra tối 29/11. Đây được xem là điểm nhấn văn hóa, thể hiện sự đa dạng và giao thoa văn hóa vùng biên.

Lai Châu là vùng đất giàu bản sắc văn hóa. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đến với Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu năm 2025, người dân và du khách cũng sẽ được tham quan, trải nghiệm tại không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa các dân tộc và triển lãm sách, báo, tài liệu địa chí Lai Châu. Qua đó giúp du khách có cái nhìn sâu sắc về lịch sử và đời sống của người dân nơi đây. Du khách cũng sẽ được trải nghiệm các món ăn truyền thống độc đáo, giới thiệu sự tinh túy trong văn hóa ẩm thực Lai Châu tại không gian ẩm thực dân tộc và ẩm thực đường phố.

Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025 (diễn ra sáng 30/11) là hoạt động thể thao gắn liền với trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Đây không chỉ là một cuộc đua tranh mà còn là dịp để vận động viên và du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những đỉnh núi, những cung đường uốn lượn, quảng bá Lai Châu là một điểm đến an toàn, thân thiện và đầy tiềm năng khám phá cho du lịch thể thao, du lịch mạo hiểm.

Bánh giầy là món ăn truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông ở Lai Châu. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bên cạnh các hoạt động văn hóa và thể thao, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch cũng sẽ được tổ chức tại Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu năm 2025 như: Giới thiệu, quảng bá du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, mở rộng liên kết vùng. Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lai Châu, cùng với sản phẩm đặc trưng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tạo cơ hội giao thương. Trưng bày giới thiệu trà, sâm, hoa lan – những sản phẩm kinh tế chủ lực, có giá trị cao, thể hiện tiềm năng nông nghiệp và dược liệu của tỉnh. Triển lãm ảnh đẹp du lịch, điểm checkin và lễ trao giải Cuộc thi ảnh đẹp, clip về du lịch góp phần tạo ra kho tư liệu quảng bá phong phú và sinh động.

Lai Châu sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nông nghiệp

Lai Châu sở hữu nhiều lợi thế về tự nhiên và vị trí chiến lược, tạo nên tiềm năng thu hút đầu tư lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và nông nghiệp công nghệ cao. Với độ cao trung bình lớn và khí hậu mát mẻ, Lai Châu có điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, khám phá các đỉnh núi cao như Pu Ta Leng, Pusilung… và các điểm đến độc đáo như Sìn Hồ, Sin Suối Hồ, Sì Thâu Chải...

Lai Châu có nhiều tiêm năng về phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo. (Ảnh: Thanh Ngân)

Cùng với đó, bản sắc văn hóa 20 dân tộc trong tỉnh cũng là tài sản vô giá để Lai Châu phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm văn hóa. Các sản phẩm như chè Shan tuyết cổ thụ, sâm Lai Châu và các loại dược liệu quý đang mở ra cơ hội đầu tư vào chế biến sâu, xây dựng thương hiệu nông sản chất lượng cao.

Sự kiện lần này là lời khẳng định mạnh mẽ của Lai Châu về một môi trường đầu tư ổn định, hấp dẫn, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng khai thác tiềm năng của vùng đất này.

"Sau thành công của lần tổ chức trước, Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II năm 2025 đã được Ban Tổ chức và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp.

Đến Lai Châu, du khách còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tranh của những đồi chè xanh mướt. (Ảnh: Thanh Ngân)

“Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ mang đến ấn tượng sâu sắc đối với du khách gần xa, vượt qua kỳ vọng về một sự kiện thường niên. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là giới thiệu vẻ đẹp hiện tại, mà còn là tạo ra một “thương hiệu” du lịch Lai Châu năng động, đa sắc màu trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế” – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu bày tỏ.

Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025 hứa hẹn sẽ là một sự kiện bùng nổ, một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển du lịch của tỉnh. Hãy “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ” để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên, sự ấm áp của con người và sức sống mạnh mẽ của một vùng đất đầy tiềm năng.