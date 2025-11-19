Xã Kim Bôi (Phú Thọ): Tận dụng lợi thế tối đa để phát triển nông nghiệp và du lịch sinh thái

Đánh thức tiềm năng

Nằm ở cửa ngõ Tây Bắc, xã Kim Bôi (tỉnh Phú Thọ) được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Bo, xã Kim Bôi và xã Vĩnh Đồng. Với diện tích trên 64km2, dân số gần 3,6 vạn người, đây là trung tâm hành chính, kinh tế - văn hóa quan trọng của huyện Kim Bôi cũ, sở hữu tài nguyên nước khoáng phong phú, thổ nhưỡng màu mỡ và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.

Nhận diện rõ lợi thế này, chính quyền xã đã xác định nông nghiệp không chỉ là trồng lúa, ngô để no bụng, mà phải là kinh tế, là làm giàu. Trong năm 2025, bức tranh kinh tế xã Kim Bôi đã ghi nhận điểm sáng với tổng thu nhập toàn xã đạt gần 1.194 tỷ đồng. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 6 tỷ đồng, vượt 128% so với dự toán giao.

Xã Kim Bôi đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong năm 2025. Ảnh: Dần Thanh.

Địa phương đang tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch cây trồng, vật nuôi, khuyến khích hình thành các vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung và ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ. Hiện nay, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của xã đạt hơn 3.420 ha. Lĩnh vực chăn nuôi cũng được duy trì với tổng đàn gia súc, gia cầm lớn, trong đó đàn lợn gần 7.800 con và đàn gia cầm trên 117.000 con.

Để nâng cao giá trị nông sản, xã Kim Bôi đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP, hướng tới sản xuất theo phương pháp hữu cơ, VietGAP, đảm bảo an toàn thực phẩm và không gây hại đến môi trường. Đây là bước đi chiến lược nhằm chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang sản xuất hàng hóa, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp trong năm 2025 cũng đối mặt với không ít thách thức do thời tiết khắc nghiệt và dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại nhiều xóm, gây thiệt hại kinh tế cho người dân. Trước tình hình đó, xã đã chủ động các biện pháp khoanh vùng, xử lý dịch bệnh và hỗ trợ người dân tái đàn, ổn định sản xuất.

Sức bật từ các dự án du lịch nghìn tỷ

Xã Kim Bôi đang trở thành điểm đến lý tưởng thu hút đầu tư vào du lịch và hạ tầng đô thị. Trên địa bàn xã hiện có các khu nghỉ dưỡng lý tưởng như: Khu du lịch suối khoáng Kim Bôi, An Lạc Eco Farm & Hot Springs, Venusgiti Hot Spring Resort & Spa… đều có không gian rộng lớn với nhiều công trình và dịch vụ tích hợp, là địa điểm lý tưởng cho các gia đình tới nghỉ dưỡng; các công ty, trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa, teambuilding, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Các khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Kim Bôi đang tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: Dần Thanh.

Anh Quách Hưng Thịnh (khu Sào) cho biết: “Nhờ những dự án du lịch nghỉ dưỡng tại địa phương mà những lao động phổ thông như tôi có việc làm ổn định với mức lương 8 – 10 triệu đồng/tháng. Không còn phải đi làm thuê ở các tỉnh như Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng yên… được ở gần gia đình, vợ con. Tôi mong sẽ có nhiều nhà đầu tư về Kim Bôi để người dân có việc làm ổn định, dài lâu”.

Ngoài các dự án đã đi vào hoạt động, điểm nhấn quan trọng nhất trong năm 2025 là sự kiện khởi công Dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ vào ngày 26/6/2025. Dự án này có tổng diện tích thu hồi đất khoảng 120 ha, trong đó xã đã nhanh chóng thực hiện chi trả bồi thường hơn 39 tỷ đồng cho đợt đầu tiên. Việc khởi công dự án này được xem là bước ngoặt lớn trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, mở ra cơ hội việc làm và thay đổi diện mạo nông thôn.

Ngoài ra, hàng loạt dự án khác cũng đang được triển khai rốt ráo như: Khu nhà ở sinh thái và dịch vụ thương mại Hạ Bì (Ha Bi Valley), Khu tái định cư Đường liên kết vùng và các công trình giao thông nông thôn. Hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư, kết nối đồng bộ không chỉ tạo thuận lợi cho giao thương mà còn là đòn bẩy để thu hút du khách đến trải nghiệm du lịch cộng đồng và khám phá văn hóa bản địa.

Sự phát triển kinh tế tại xã Kim Bôi không tách rời mục tiêu an sinh xã hội. Các mô hình kinh tế tiểu thủ công nghiệp như cơ sở may túi vải đã giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 300 lao động nữ lúc nông nhàn. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao, các giá trị văn hóa Mường truyền thống được bảo tồn và gắn kết với phát triển du lịch.

Các giá trị văn hóa Mường truyền thống được bảo tồn và gắn kết với phát triển du lịch. Ảnh: Dần Thanh.

Ông Đào Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bôi thông tin, Tận dụng lợi thế nguồn nước khoáng và cảnh quan thiên nhiên, xã tập trung phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với đô thị hóa; chủ động cải thiện môi trường đầu tư, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thủ tục pháp lý, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Hiện nay, xã Kim Bôi đã thu hút được 21 dự án ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 8.000 tỷ đồng, trong đó 18 dự án thuộc lĩnh vực du lịch, thương mại, nông nghiệp và 3 dự án phát triển đô thị.

Trong những tháng cuối năm 2025, xã Kim Bôi đặt mục tiêu tổng thu nhập ước đạt trên 1.091 tỷ đồng, phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người lên mức 63,5 triệu đồng/người/năm. Đồng thời, xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn và hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,1%.

Với những định hướng đúng đắn và sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, xã Kim Bôi đang chứng minh rằng nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm chính là hướng đi bền vững, đưa vùng đất Mường Động này cất cánh trong tương lai không xa.