Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%

Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập ở Kỳ Sơn

Phường Kỳ Sơn được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của ba đơn vị: phường Kỳ Sơn (cũ), xã Mông Hóa và xã Độc Lập của TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ. Sau sáp nhập, phường có tổng diện tích tự nhiên 115,698km², với quy mô dân số 20.319 người.

Mặc dù phải vượt qua nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu tinh gọn bộ máy và tiếp nhận, bàn giao cơ sở vật chất, phường vẫn duy trì được nhịp phát triển kinh tế – xã hội ổn định. Các chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành theo đúng kế hoạch, khẳng định sự nỗ lực và quyết tâm của chính quyền và nhân dân địa phương.

Ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với tổng giá trị ước đạt 1.842,24 tỷ đồng. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng cả về quy mô lẫn ngành nghề, doanh thu ước đạt 1.729,4 tỷ đồng. Hoạt động du lịch từng bước hình thành, dựa trên thế mạnh về sinh thái và nghỉ dưỡng, nổi bật như thác Thăng Thiên, Khu du lịch hồ Dụ, Hasu Village, Sakana…

Tổng thu ngân sách của phường Kỳ Sơn ước đạt hơn 15,2 tỷ đồng, vượt 620,45% dự toán được giao. Ảnh: Thành Dân.

Nông - lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giữ vai trò bền vững, tổng giá trị ước đạt 452,92 tỷ đồng. Phường Kỳ Sơn chú trọng quảng bá các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng như bí xanh, mướp đắng Độc Lập, hồng bì Mông Hóa. Đáng chú ý, diện tích trồng rừng hoàn thành 132,64% kế hoạch, mang lại nguồn thu hơn 38,3 tỷ đồng từ khai thác gỗ và củi.

Đời sống người dân ngày càng được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 82 triệu đồng, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, trong năm phường đã phối hợp giải quyết việc làm cho 680 lao động, vượt 105,5% so với nghị quyết. Toàn bộ gia đình có công với cách mạng đều có mức sống bằng hoặc cao hơn trung bình của địa phương.

Đời sống người dân phường Kỳ Sơn được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng. Ảnh: Thành Dân.

Lĩnh vực giáo dục tiếp tục được duy trì ổn định, với 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,1%. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa phát triển mạnh, với 93,79% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Xây dựng phường Kỳ Sơn phát triển toàn diện, bền vững

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của phường còn thấp, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và những khó khăn phát sinh từ quá trình bàn giao, tiếp nhận dự án từ các đơn vị trước khi sáp nhập.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch UBND phường Kỳ Sơn, cho biết, phường đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng cho năm 2026, trong đó có: nâng thu nhập bình quân đầu người lên 90 triệu đồng/người; tạo việc làm mới cho trên 700 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,2%; nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế lên 95%.

Hệ thống đường sá ở phường Kỳ Sơn được bê tông, nhựa hóa sạch đẹp, tạo nên diện mạo đô thị khang trang, hiện đại. Ảnh: Thành Dân.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, phường sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại – dịch vụ, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường các biện pháp thu ngân sách và quyết liệt tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

“Thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền phường Kỳ Sơn sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Mục tiêu của chúng tôi là huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng phường Kỳ Sơn phát triển toàn diện, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại”, Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh.