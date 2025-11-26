Người dân Lào Cai tăng cường bảo vệ sức khỏe và đàn gia súc trước hiện tượng băng giá xuất hiện

Đợt băng giá đầu tiên đã xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Nguyễn Hùng.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ sáng nay 26/7, nhiệt độ ghi nhận được tại xã Y Tý là 3 độ C, đến khoảng 10 giờ, nhiệt độ ở mức 5 độ C.

Băng giá trắng xoá trên khắp cây lá trên xã vùng cao Y Tý, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Nguyễn Hùng.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, rét sâu, để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho sản xuất, UBND xã Y Tý đã ban hành văn bản chỉ đạo Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn tuyên truyền đến các hộ gia đình thực hiện che chắn chuồng trại đảm bảo giữ ấm cho gia súc trong những ngày rét buốt.

Yêu cầu các hộ gia đình không chăn thả rông gia súc trong rừng nhất là chăn thả rông gia súc qua đêm; phải thự chiện việc di chuyển đàn gia súc về chăn thả và nuôi nhốt tại chuồng trại đã được che chắn đảm bảo giữ ấm hoặc đến những nơi kín gió, có đủ các điều kiện đảm bảo cho đàn gia súc tránh rét, không chăn thả, không cho trâu, bò làm việc khi xảy ra rét đậm, rét hại; áp dụng chế độ chăn thả muộn, về sớm.

Tận dụng sử dụng các loại thức ăn đã được thu gom như: Các loại cỏ thân mềm đã phơi khô, bảo quản, dự trữ…để chế biến và làm thức ăn cho vật nuôi trong những ngày rét buốt…

Nhiệt độ trên vùng cao xã Y Tý giảm sâu, xuất hiện đợt băng giá. Ảnh: Xã Y Tý.

Dọn vệ sinh chuồng nuôi hàng ngày, đảm bảo luôn khô ráo; định kỳ tiêuđộc, khử trùng chuồng nuôi 1 lần/tuần; làm hố chứa phân, nước tiểu gia súc riêng; xử lý phân gia súc bằng phương pháp ủ nhiệt hoặc ủ men vi sinh; không tích trữ phân gia súc trong chuồng đang nuôi nhốt gia súc.

Tăng cường các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng đàn gia súc để tăng sức đề kháng; những ngày mưa rét, nhiệt độ dưới 12 độ C không chăn thả hoặc bắt gia súc làm việc, cung cấp đủ thức ăn thô xanh, bổ sung thức ăn tinh và các loại vitamin, cho uống nước muối ấm hoặc nước gừng giúp gia súc giữ thân nhiệt.

Trường hợp di chuyển đàn gia súc đến các địa phương khác để tránh rét phải có giấy chứng nhận tiêm phòng của UBND xã.

Video: Đợt băng giá đầu tiên đã xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, khoảng từ 3 - 4 giờ sáng nay (23/11/2025), tai khu vực đỉnh Fansipan, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai cũng đã xuất hiện lớp băng mỏng, nhiệt độ xuống đến 2 độ C.



Đến khoảng 6 giờ sáng 23/11, khi nắng lên tuyết mới tan. Nhiệt độ từ đo được từ sáng sớm tăng dần từ -1 độ C.