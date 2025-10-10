Nông thôn Tây Bắc: Phụ nữ Y Tý (Lào Cai) chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no

Hội viên phụ nữ xã Y Tý trồng hoa tạo cảnh quan. Ảnh: Quang Phấn.

Chi Hội Phụ nữ thôn A Lù 2, xã Y Tý có tổng số 64 hội viên. Những năm qua, Chi Hội Phụ nữ thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội tới toàn thể hội viên, phụ nữ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Đồng thời, vận động chị em hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nhà sạch vườn đẹp” do hội cấp trên phát động.

Cùng với đó, hội viên phụ nữ tổ chức vệ sinh đường, làng, ngõ xóm định kỳ vào ngày 15 hằng tháng. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt tuyên truyền các nội dung bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các hủ tục lạc hậu.

Đặc biệt là phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới, trong đó, hội viên phụ nữ đã cùng nhau đóng góp ngày công giúp nhau thực hiện chương trình xóa nhà tạm, làm đường giao thông nông thôn. Tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Chị em phụ nữ xã Y Tý, tỉnh Lào Cai tích cực vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ảnh: MTTQ Việt Nam xã Y Tý.

Chị Sùng Thị Tới, Chi Hội trưởng Phụ nữ thôn A Lù 2, xã Y Tý chia sẻ: Chi Hội đã tuyên truyền, vận động chị em qua các cuộc họp hoặc qua nhóm zalo để chị em hăng hái tham gia các hoạt động, phong trào. Từ đó, nhiều hội viên đã tích cực phát triển kinh tế như nuôi lợn đen bản địa, trồng cây Hoàng Sin Cô, khoai Lệ Phố… góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc.

Hội LHPN xã Y Tý hiện có 25 Chi Hội, với tổng số 1.420 hội viên. Thực hiện phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, Hội LHPN xã đã chỉ đạo cơ sở hội triển khai kế hoạch thực hiện cuộc các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới.

Xác định hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, điểm tựa giúp hội viên xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Hội LHPN xã tổ chức nhiều hoạt động đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Vận động hội viên phụ nữ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tuyên truyền, phổ biến cho hội viên, phụ nữ về Luật bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội từ trong gia đình; tổ chức các hội nghị truyền thông về dân số - kế hoạch hoá gia đình.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; tham gia, thực hiện giám sát, phản biện xã hội về thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Thông qua các phong trào ngày càng xuất hiện nhiều chị em phụ nữ có cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc, điển hình như: Chị Sùng Thị Xé, thôn Ngải Trồ; Sào Xá Gơ, thôn Tả Gì Thàng, Sùng Thị Tới, thôn A Lù 2….

Nhận thức sâu sắc vai trò của gia đình cũng như tầm quan trọng của phụ nữ trong xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, thời gian tới, Hội LHPN xã Y Tý tiếp tục chỉ đạo các Chi hội tạo điều kiện, hỗ trợ và phát huy hơn nữa vai trò của các hội viên phụ nữ.

Từ đó, giúp chị em nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tự tin tham gia các hoạt động, phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Các tổ chức Hội, đoàn thể xã Y Tý tích cực tham gia hỗ trợ cùng người dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: MTTQ Việt Nam xã Y Tý.

Chị Chu Gì Xú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPH xã Y Tý, tỉnh Lào Cai cho biết: Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực học tập, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động, sinh hoạt câu lạc bộ đề chị em có cơ hội chia sẻ, trao đổi với nhau về kiến thức, kỹ năng bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, thực hành tiết kiệm và xây dựng nếp sống văn minh.

Định hướng cho chị em cách làm ăn phát triển kinh tế tạo thu nhập cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, các chị em cũng đã tự tin, mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội...

Từ các hoạt động, phong trào của Hội đời sống vật chất và tinh thần của hội viên ngày càng được nâng lên, trở thành động lực quan trọng trong việc xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong việc hỗ trợ hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ người dân tộc thiểu số xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc các cấp Hội Phụ nữ xã Y Tý đã và đang giúp chị em có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng trong xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững; từng bước nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.