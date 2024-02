Mua 1 cá thể tê tê với giá 7,7 triệu đồng của đối tượng Vì Văn Nương, khi đang trên đường vận chuyển tiếp tục đi bán để "ăn chênh" thì Hoàng Mạnh Hà bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tối ngày 31/1, Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - ma túy Công an thành phố Sơn La phối hợp với Hạt kiểm lâm TP Sơn La làm nhiệm vụ tại khu vực Tổ 3, phường Quyết Tâm đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Mạnh Hà (SN 1988, trú tại xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đang có hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm".

Vật chứng thu giữ gồm 1 túi lưới bên trong có chứa 1 cá thể là tê tê còn sống, trọng lượng gần 7,5kg, 01 điện thoại di động, 01 xe máy.



Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La bắt giữ 2 đối tượng mua đi bán lại tê tê. Ảnh: Trung Hiếu

Làm việc với cơ quan điều tra, Hà khai nhận mua cá thể tê tê nêu trên của Vì Văn Nương trú tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La với giá 7,7 triệu đồng. Cùng ngày,cơ quan CSĐT Công an TP Sơn La đã phối hợp với Công an xã Phiêng Khoài triệu tập Vì Văn Nương đến cơ quan Công an.

Đối tượng Nương khai nhận mua cá thể tê tê trên của một người không biết tên tuổi, quốc tịch Lào với giá 7 triệu đồng. Khi mua được cá thể tê tê nêu trên, Nương đã gọi cho Hà và bán lại; Hà và Nương thỏa thuận khi nào bán được cá thể tê tê nêu trên, Hà sẽ trả tiền cho Nương. Tuy nhiên, khi Hà đang trong quá trình đi tiêu thụ qua địa bàn TP Sơn La thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.