Loại rau 'rẻ bèo' này bán đầy chợ Việt, thân cao 2m, lá hình bầu dục, giàu sắt gấp 5-7 lần thịt bò

Tuy vẻ ngoài giản dị, nhưng rau ngót lại sở hữu một giá trị dinh dưỡng vô cùng phong phú.

Khi nhắc đến thực phẩm bổ sung sắt, phần lớn mọi người thường nghĩ ngay đến thịt bò hoặc cá, những loại thực phẩm có giá thành đắt đỏ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng rau ngót – loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt – lại chứa lượng sắt cao gấp 5–7 lần thịt bò, mà giá chỉ 10.000–15.000 đồng/bó khi vào mùa.

Rau ngót, còn gọi là rau bồ ngót, rau tuốt hay rau bù ngót, có tên khoa học là Sauropus androgynus, thuộc họ Phyllanthaceae. Cây thân bụi cao tới 2 mét, lá hình bầu dục, mọc so le, xanh đậm và bóng. Hoa nhỏ, màu đỏ tím, nhụy vàng; quả là dạng nang khô chứa hạt hình tam giác.

Theo các phân tích dinh dưỡng, 100g rau ngót tươi chứa: 6,5g đạm, 0,08g chất béo, 9g đường, 503mg kali, 13,5mg mangan, 0,45mg đồng, 23.300 UI beta-carotene, 85–239mg vitamin C (cao gấp 2–3 lần nhu cầu hằng ngày), 15mg sắt – cao gấp 5–7 lần thịt bò (2,2–3,1mg/100g).

Rau ngót còn cung cấp nhiều axit amin thiết yếu như threonine, phenylalanin, leucin, lysin và methionin, giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hình thành hồng cầu và duy trì chức năng cơ bắp.

So với các loại rau khác, rau ngót nổi bật bởi hàm lượng đạm, sắt, mangan, magie, đồng, kali, vitamin C và tiền chất vitamin A – hiếm có trong nhóm rau lá xanh.

Theo Đông y, rau ngót có tính mát, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc, hoạt huyết, cầm máu. Nước lá rau ngót còn được dân gian dùng để rơ miệng cho trẻ bị tưa lưỡi, vừa lành tính vừa hiệu quả. Phụ nữ sau sinh thường được khuyên ăn canh rau ngót để bổ máu, co hồi tử cung và phục hồi sức khỏe.

Các nghiên cứu y học hiện đại cũng khẳng định rau ngót có tác dụng ổn định huyết áp, hỗ trợ tim mạch, kiểm soát đường huyết, kích thích tiêu hóa và ngăn ngừa béo phì.

Rau ngót được bày bán phổ biến ở chợ và siêu thị, dễ mua và dễ chế biến. Bạn cũng có thể trồng tại nhà – chỉ cần đất ẩm, thoát nước tốt, cây sẽ phát triển quanh năm, cho nguồn rau sạch, bổ dưỡng và an toàn cho cả gia đình. Từ một loại rau dân dã, rau ngót đã khẳng định vị thế “siêu thực phẩm” tự nhiên – vừa rẻ, vừa tốt cho sức khỏe, lại gắn liền với văn hóa ẩm thực Việt.